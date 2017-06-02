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首頁 > 婉君推

《爆炸II》隔7年捲土重來 導演揭密第2季誕生理由

2017/06/02 22:02

《他們在畢業的前一天爆炸II》巫建和、宋柏緯。（台北電影節提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕公視迷你劇集《他們在畢業的前一天爆炸》7年前播出，描述高中生以自己方式，對抗不合理的世界，引發廣大迴響，拿下5座金鐘獎項，如今第2季將於7月29日播出，導演鄭有傑今在臉書透露，為何選在7年後再度催生第2季。

《他們在畢業的前一天爆炸II》王丁筑。（台北電影節提供）

《他們在畢業的前一天爆炸》經典台詞「幫我記得，我還沒壞掉的樣子」，至今仍深深烙印在戲迷心中，第2季繼續由導演鄭有傑帶領原班底巫建和、張家瑜演出，描述成揖和阿丁出社會後，夾在現實社會中，如何去勇敢爭取自己心中所想，和埋藏在心中的青春理想拔河。不少戲迷都相當期待，劇中角色過了7年後會如何成長。

導演鄭有傑出席公視「他們在畢業的前一天爆炸2」記者會。（記者宋志雄攝）

今鄭有傑在臉書透露，第2季誕生的理由，他坦言《爆炸1》中浩遠不斷反抗世界，如今在真實社會也持續上演，「碰到不少的年輕人跟我反應，看完爆炸後很絕望。看到這個時代，好像有好多事情正如《爆炸1》裡面浩遠的一些舉動，你會不斷的看到，他在真實社會上用另外一種方式在上演著。然後會開始想拍一個新的東西」。他表示第2季是拍給現在的台灣看，希望帶來不同的省思。該則臉書貼文發布後，已逾1.7萬名網友點讚，不少網友表示：「這個世界需要再爆炸一次」、「原來已經過了7年了」，準備重溫當年感動。

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