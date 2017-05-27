八三夭阿璞偷看妹 安心亞爆氣罵「變態」

安心亞與八三夭將在hito流行音樂獎上首度合作，合唱彼此歌曲。（Hit Fm提供）〔記者洪素津／台北報導〕2017 hito流行音樂獎頒獎典禮日前曝光周興哲與Christopher的跨國合作，還有台灣歌手之間的合作，安心亞將與搖滾樂團八三夭首度攜手合作，動感歌曲《靓仔》被八三夭重新改編，本週練唱時，安心亞則邀約阿璞陪他一起跳舞，阿璞面露難色馬上說：「我是肢體障礙，可能只會跳樓欸！」笑翻全場。

兩組人馬練習合唱八三夭《小心肝》時，阿璞竟主動要求安心亞罵他「變態」，原來是因為歌詞有一句「偷看妹你罵我變態」，他想要跟安心亞來點可愛的互動啦。安心亞則開玩笑回應：「那可以罵一長串嗎？」其他團員紛紛起鬨：「來！我們一起來準備演講稿。」八三夭團員看到女神就凍未調，讓阿璞又氣又好笑。

林慧萍力挺hito盛會，將擔任頒獎人。（Hit Fm提供）除了表演陣容之外，今年hito流行音樂獎特地邀請風靡80-90年代的玉女歌手林慧萍，她將頒發hito男女歌手、樂團等重要獎項，而林慧萍更透露正在蘊釀年底新的演唱會，將在下半年正式對外發布。