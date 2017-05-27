命理師開講》謝金燕感情空窗自找的？台灣演藝事業遇瓶頸

謝金燕發展受到外界關注。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕豬哥亮辭世，謝金燕除了移靈當天，她幾乎未曾被目擊出現在靈堂，引起諸多猜測，而謝金燕日後的事業、感情發展也成為大家所注目的焦點，鳥卦命理師王馨怡表示，以掛象來看，謝金燕會繼續待在國外發展，國內發展很難再上層樓，至於戀情，只要她肯打開心防，應該仍有機會找到對象交往。

《蘋果日報》報導，鳥卦命理師王馨怡為謝金燕算命出現「蹇」 卦，王馨怡透露一般人很少卜到蹇卦，並表示：「以掛向來看，謝金燕應該還是會出國表演為主，之前她到國外表演就是在試水溫，看自己的市場能推展到什麼程度。而她的感情狀況一直成謎，或許她是為了兒子，但卦象上看來她完全沒有想要交男友，我也不懂為何是這樣子，只要她肯打開心防，應該仍有機會找到對象交往」。

命理師王馨怡。（翻攝自王馨怡臉書）