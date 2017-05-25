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（影音）盧廣仲「處男」戰兩女 對譙蔡振南3分半

2017/05/25 17:37

〔記者盧家豪／台北報導〕「植劇場」第7部作品《花甲男孩轉大人》今在育達高職辦首映會。該劇是盧廣仲首挑大樑演男主角的「處男作」，同時他也為劇演唱主題曲《魚仔》，現場演唱後還被同學大聲告白「我愛你」，盧廣仲靦腆笑回「我也愛你」。

植劇場《花甲男人轉大人》首映會，嚴正嵐（左起）、盧廣仲、江宜蓉。（記者趙世勳攝）

導演瞿友寧表示拍戲很難達到100分，但這部要給120分，這都要歸功於演員們跟夥伴導演李青蓉，開拍前其實超緊張，雖然找了很多資深演員坐鎮，怕新生代演員緊張，「不過他們每個都用生命演出，真的很棒。」瞿友寧也不諱言最擔心的就是盧廣仲，以往看到他客串電影都是一號表情，「但看完這部你會完全認不出盧廣仲，甚至還會愛上他！」

植劇場《花甲男人轉大人》首映會，江常輝（左起）、林意箴、嚴正嵐、盧廣仲、江宜蓉、劉冠廷、葉辰莛、曲獻平。（記者趙世勳攝）

蔡振南在劇中和盧廣仲演父子，他提到盧廣仲一場戲為過世的阿嬤念悼文時竟能完美詮釋笑著落淚、真情流露，一喊卡蔡振南就上前抱住盧廣仲，直說「孩子我要跟你學 」，狂讚他的演技；瞿友寧也說有場近3分半長鏡頭，盧廣仲和蔡振南的對罵更是令他驚豔。

植劇場《花甲男人轉大人》首映會，海裕芬（左起）、柯叔元、蔡振南、盧廣仲、范足妹、今子嫣、康康、范氏翠恆。（記者趙世勳攝）

盧廣仲在片中演一位逼近30歲的「魯蛇」，和嚴正嵐、江宜蓉、劉冠廷上演四角關係，爽勾兩女，不過他的感情戲卻被笑說不及格，因為他拍戲時只要牽到女生的手臉就超紅，連在台上合照被勾也超害羞。被問到與嚴和江的吻戲，盧廣仲只說「很潮」，因為接吻前情境很特別，其實有種疑惑的感覺。《花甲男孩轉大人》明晚10點於台視首播。

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