出家女星改名投奔新東家 社長鋪路高調復出

清水富美加2月宣布閃退演藝圈，投身宗教團體。（翻攝自清水富美加推特）

〔娛樂頻道／綜合報導〕22歲日本寫真偶像清水富美加外型甜美可愛，2012年演出由漫畫改編的真人系列電影《瘋狂假面》走紅，2月宣布出家閃退演藝圈，並以法號「千眼美子」出書控訴前經紀讓她簽下「奴隸合約」，每月僅領5萬元（約台幣1.5萬元）薪水，完全無法負擔家用，近日簽約新經紀公司，高調宣布復出。

清水富美加2012年演出由漫畫改編的真人系列電影《瘋狂假面》走紅。（翻攝自清水富美加推特）

清水富美加2月與前經紀公司鬧翻後，宣稱退出演藝圈，投身宗教團體「幸福科學」，4個月後便加盟幸福科學新設立的經紀公司「ARI Production」，該公司官網也更新了以她法號「千眼美子」的基本資料，高調宣布復出。

清水富美加簽約新經紀公司，高調宣布復出。（翻攝自ARI Production官網）

清水富美加復出後，成為ARI Production台柱，7月將投入電影《東京喰種》，目前已有6部新片拍攝計劃，下月2日則順勢推出第2本新書，她在書中會和幸福科學的總裁大川隆法進行對談，也會剖悉出家兩個月以來的心路歷程。

清水富美加下月2日將以法號「千眼美子」推出第2本新書。（翻攝自每日體育）