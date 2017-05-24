限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

出家女星改名投奔新東家 社長鋪路高調復出

2017/05/24 17:07

清水富美加2月宣布閃退演藝圈，投身宗教團體。（翻攝自清水富美加推特）

〔娛樂頻道／綜合報導〕22歲日本寫真偶像清水富美加外型甜美可愛，2012年演出由漫畫改編的真人系列電影《瘋狂假面》走紅，2月宣布出家閃退演藝圈，並以法號「千眼美子」出書控訴前經紀讓她簽下「奴隸合約」，每月僅領5萬元（約台幣1.5萬元）薪水，完全無法負擔家用，近日簽約新經紀公司，高調宣布復出。

清水富美加2012年演出由漫畫改編的真人系列電影《瘋狂假面》走紅。（翻攝自清水富美加推特）

清水富美2月與前經紀公司鬧翻後，宣稱退出演藝圈，投身宗教團體「幸福科學」，4個月後便加盟幸福科學新設立的經紀公司「ARI Production」，該公司官網也更新了以她法號「千眼美子」的基本資料，高調宣布復出。

清水富美加簽約新經紀公司，高調宣布復出。（翻攝自ARI Production官網）

清水富美復出後，成為ARI Production台柱，7月將投入電影《東京喰種》，目前已有6部新片拍攝計劃，下月2日則順勢推出第2本新書，她在書中會和幸福科學的總裁大川隆法進行對談，也會剖悉出家兩個月以來的心路歷程。

清水富美加下月2日將以法號「千眼美子」推出第2本新書。（翻攝自每日體育）

相關新聞

推薦新聞
「文山志玲」驚見5公分大腸腫瘤 緊急送醫開刀 「文山志玲」驚見5公分大腸腫瘤 緊急送醫開刀
2017/05/24 09:00
（更新）鄉民拱陳立宏復出噴吳敦義 歪樓「海豚灣戀人」 （更新）鄉民拱陳立宏復出噴吳敦義 歪樓「海豚灣戀人」
2017/05/24 12:40
（獨家）三立苦撐驚傳又裁員 大刀砍向財經台 （獨家）三立苦撐驚傳又裁員 大刀砍向財經台
2017/05/24 12:53
豬哥亮訃聞搖身變電影票 內藏重要密碼 豬哥亮訃聞搖身變電影票 內藏重要密碼
2017/05/24 10:12
新好男人形象幻滅 「他們」都破功 新好男人形象幻滅 「他們」都破功
2017/05/24 10:11
比基尼也太低胸惹！鄭欣宜秒刪豪乳照 比基尼也太低胸惹！鄭欣宜秒刪豪乳照
2017/05/24 11:41
「一化療就吃這個補充體力」 豬哥亮友人想到仍難過 「一化療就吃這個補充體力」 豬哥亮友人想到仍難過
2017/05/24 08:55
（影音）「妳如果想我...」豬哥亮《大釣哥》未曝光畫面公開 （影音）「妳如果想我...」豬哥亮《大釣哥》未曝光畫面公開
2017/05/24 12:31
54歲阿湯哥訪台仍凍齡 他自曝秘訣是… 54歲阿湯哥訪台仍凍齡 他自曝秘訣是…
2017/05/24 08:17
唱衰《政經看民視》 彭文正：要我吉好吉滿 唱衰《政經看民視》 彭文正：要我吉好吉滿
2017/05/24 11:02
羅傑摩爾離世 第5代007悼念「你是最偉大龐德」 羅傑摩爾離世 第5代007悼念「你是最偉大龐德」
2017/05/24 09:16
結婚2年最受不了GIGI哪點？史丹利：她都喝高粱治病 結婚2年最受不了GIGI哪點？史丹利：她都喝高粱治病
2017/05/24 11:11
金宇彬罹癌 電影劇組延工相挺「痊癒擺第一」 金宇彬罹癌 電影劇組延工相挺「痊癒擺第一」
2017/05/24 16:48
為什麼要逼我！名嘴耍賴不吃屎 嗆王菲勾搭小鮮肉 為什麼要逼我！名嘴耍賴不吃屎 嗆王菲勾搭小鮮肉
2017/05/24 13:22
當初為何救援梁士華？謝欣穎親自透露原因 當初為何救援梁士華？謝欣穎親自透露原因
2017/05/24 08:43
（影音）豬哥亮靈堂如願「熱鬧一下」 牽亡魂影片回放 （影音）豬哥亮靈堂如願「熱鬧一下」 牽亡魂影片回放
2017/05/24 13:27
訪台阿湯哥捎最大喜訊 成名作隔31年將拍續集 訪台阿湯哥捎最大喜訊 成名作隔31年將拍續集
2017/05/24 09:14
五月天最愛浮雲 阿信每場演出前想說這句話 五月天最愛浮雲 阿信每場演出前想說這句話
2017/05/24 10:28
被爆「猴急牽熟女」 謝祖武：我屬猴 被爆「猴急牽熟女」 謝祖武：我屬猴
2017/05/24 09:57
（圖輯影音）阿湯哥專機霸氣抵台 笑見粉絲好親民 （圖輯影音）阿湯哥專機霸氣抵台 笑見粉絲好親民
2017/05/24 10:15
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.