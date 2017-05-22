（圖輯）小S擺出國際巨星架勢 深V性感撩人

小S性感撩人。（記者潘少棠攝）

〔記者吳琬婷／專訪〕藝人小S與蔡康永接受本報專訪，暢談電影《吃吃的愛》的拍片祕辛，也回顧停播近1年半《康熙來了》的心情。不僅如此，身材絕佳的小S更替本報拍攝一系列性感又陽光的照片，小S這次穿上華裔設計師Daniel Wang的服裝，深V洋裝搭配印花外套，小露性感女人味，也展現強大氣場，不愧對「IPSS」（International Professional Super Star；國際巨星）的封號。

（小S服裝品牌：Daniel Wang；珠寶：TIFFANY & CO.；場地提供：好樣集團 VVG Group）

小S展現性感女人味。（記者潘少棠攝） 小S搖滾歌手look。（記者潘少棠攝） 小S國際巨星氣場全開。（記者潘少棠攝） 小S飛太遠。（記者潘少棠攝） 姐姐好餓。（記者潘少棠攝） 小S趴床燦笑。（記者潘少棠攝） 小S咬指誘惑。（記者潘少棠攝） 小S可愛look。（記者潘少棠攝） 小S性感撩人。（記者潘少棠攝） 小S性感撩人。（記者潘少棠攝） 「IPSS」小S。（記者潘少棠攝） 「IPSS」小S。（記者潘少棠攝） 「IPSS」小S。（記者潘少棠攝） 「康熙來了」小S（左）與蔡康永。（記者潘少棠攝） 小S（左）與蔡康永「愛的結晶」出爐。（記者潘少棠攝） 小S（左）與蔡康永「吃吃的愛」。（記者潘少棠攝） 小S（左）與蔡康永電影即將上映。（記者潘少棠攝）