豬哥亮安詳辭世 家屬悲慟發聲明：他真的累了
2017/05/15 08:53
豬哥亮今晨約5點於台大醫院過世後，大體送往板橋龍華會館，會場以布幕遮住。（記者王文麟攝）〔記者鍾智凱／台北報導〕豬哥亮今晨過世，家屬證實此事，透露豬哥亮離世時非常安詳、和平，並發出聲明稿，「他真的累了，所以離開人生的這個舞台。」並懷念豬哥亮一生在秀場的成就，「也希望大家心裡記著這位秀場天王，你們口中的---豬大哥」。
今晨約5點於台大醫院過世後，豬哥亮大體送往板橋龍華會館，豬家兒女都陪侍在旁，家屬正在為豬哥亮念經中，確切告別式日期尚未公布。
✦豬哥亮家屬聲明✦
各位喜愛豬哥亮的朋友們
很謝謝你們從他復出以來都給他很大的支持和肯定
讓他對他的任何一次的表演都競競業業
要給每個朋友帶來歡笑
雖然很不捨也很難過
但這次還是要跟大家說
大家喜愛的豬大哥
已經在今天早上凌晨5點多於台大醫院 離開我們了
他走的平和 很安詳
困擾他的病痛
再也不會讓他感到難受
這段生病的期間
我們真的很謝謝各界的朋友給他不斷的支持
和鼓勵
但他真的累了 所以離開人生的這個舞台
也希望 喜愛他的朋友們
能給他深深的祝福
祝福他在天上仍然散播著歡笑
也希望大家心裡記著這位秀場天王
你們口中的---豬大哥
謝謝各位
豬哥亮全體家屬
敬謝
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