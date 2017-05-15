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豬哥亮安詳辭世 家屬悲慟發聲明：他真的累了

2017/05/15 08:53

豬哥亮今晨約5點於台大醫院過世後，大體送往板橋龍華會館，會場以布幕遮住。（記者王文麟攝）〔記者鍾智凱／台北報導〕豬哥亮今晨過世，家屬證實此事，透露豬哥亮離世時非常安詳、和平，並發出聲明稿，「他真的累了，所以離開人生的這個舞台。」並懷念豬哥亮一生在秀場的成就，「也希望大家心裡記著這位秀場天王，你們口中的---豬大哥」。

今晨約5點於台大醫院過世後，豬哥亮大體送往板橋龍華會館，豬家兒女都陪侍在旁，家屬正在為豬哥亮念經中，確切告別式日期尚未公布。

豬哥亮經典的歌廳秀令人永遠懷念（翻攝YouTube）

✦豬哥亮家屬聲明✦

各位喜愛豬哥亮的朋友們

很謝謝你們從他復出以來都給他很大的支持和肯定

讓他對他的任何一次的表演都競競業業

要給每個朋友帶來歡笑

雖然很不捨也很難過

但這次還是要跟大家說

大家喜愛的豬大哥

已經在今天早上凌晨5點多於台大醫院 離開我們了

他走的平和 很安詳

困擾他的病痛

再也不會讓他感到難受

這段生病的期間

我們真的很謝謝各界的朋友給他不斷的支持

和鼓勵

但他真的累了 所以離開人生的這個舞台

也希望 喜愛他的朋友們

能給他深深的祝福

祝福他在天上仍然散播著歡笑

也希望大家心裡記著這位秀場天王

你們口中的---豬大哥

謝謝各位

豬哥亮全體家屬

敬謝

豬哥亮家屬聲明稿（爾傑提供）豬哥亮享壽70歲。

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