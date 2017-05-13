粉絲代替偶像做公益 柯朋宇感動到泛淚

柯朋宇與黃子佼、日本攝影大師舞山秀一舉辦聯展，並帶粉絲一同參觀。（杉朋娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕創作歌手柯朋宇前一陣子暫時「放下麥克風，拿起照相機」，拍出3個系列的「一次成像」攝影作品，並與黃子佼及日本攝影大師舞山秀一舉辦聯展，今天（5/13）他邀請粉絲看展，熱情的粉絲還慷慨買下5張他的作品。

所謂「一次成像」攝影，就是拍立得相機拍出來的照片,因為每一張都是無法再冲洗複製、獨一無二的作品，所以有著不同於一般攝影作品的獨特珍貴感。這次的主辦單位Little MOCA微當代文創仿效日本作法，開放購買參展的拍立得作品，但價位不低，沒想到柯朋宇的粉絲那麼捧場。

柯朋宇與黃子佼、日本攝影大師舞山秀一舉辦聯展，並帶粉絲一同參觀。（杉朋娛樂提供）

柯棚宇的粉絲在臉書上成立的「小朋友Kurt堂」後援會專頁，最近還響應一項認購鮮奶捐贈給偏鄉學童的公益活動，今天在現場粉絲向柯棚宇跟聊到此事，讓他當場感動到涙水在眼眶裡打轉。

柯朋宇説，感謝Little MOCA 微當代文創邀請，讓他用各種特別的拍立得底片創作，享受「每拍完一張，就能在現場即時看到成品」的期待感和興奮感；跟粉絲一起看展也是非常特別的經驗，可以現場立即了解粉絲對作品的看法，也認為這是能夠豐富他未來創作的重要養份。

柯朋宇與黃子佼、日本攝影大師舞山秀一舉辦聯展，並帶粉絲一同參觀。（杉朋娛樂提供）

柯朋宇與黃子佼、日本攝影大師舞山秀一舉辦聯展，並帶粉絲一同參觀。（杉朋娛樂提供）