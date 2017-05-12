九頭蛇入侵白宮？Hydra域名竟直通白宮網站的川普簡介！

（內有美國隊長漫畫劇情雷，慎入！）

最近一個九頭蛇口號「九頭蛇萬歲」的網路域名「Hail-Hydra.com」，打開後竟直通白宮的川普（左）介紹頁面，引發熱烈討論。（合成圖，翻攝自Tumblr）

〔記者陳昱均／綜合報導〕漫威旗下的超級英雄「美國隊長」，自二戰以來就在對抗納粹還有早就滲入正義勢力當中的虛構反派組織九頭蛇（Hydra），結果沒想到在去年發行的《Captain America: Steve Rogers #1》漫畫中，揭露美國隊長其實正是九頭蛇在神盾局的臥底探員，甚至直接喊出「九頭蛇萬歲（Hail Hydra）」的口號，暗示他一直以來其實都效忠於復仇者聯盟最大的敵人，也讓美國隊長耿直正義的形象一夕被黑化，讓許多死忠粉絲相當無法接受。而現實世界裡，後來則由川普入主白宮當家，當初不少民眾對於這個結果都喊著想要美國隊長來拯救世人，也開玩笑稱川普可能真的是來自九頭蛇，只是沒想到現在一個寫著「九頭蛇萬歲」的網域域名，竟真的能夠直接連到白宮網站，驚呆所有人！

美國隊長在去年的漫畫篇章中，不只喊出「九頭蛇萬歲」的口號，還揭露其實自己一直是九頭蛇的臥底探員，讓大批粉絲完全無法接受。（翻攝自Nerdist）

根據《CBR》報導，最近網路上出現了一個以口號「九頭蛇萬歲」命名的網路域名「Hail-Hydra.com」，但當大家覺得有趣點開想一探究竟時，發現連進去的網站竟然介紹新任美國總統川普的白宮網址！由於在漫威最近推出的新美國隊長漫畫《Secret Empire #0》當中，持續以九頭蛇身份臥底的美國隊長揭露了自己的3階段計畫，已完成的第1、2階段分別是：1. 用地球護盾將阿爾法戰隊放逐 2. 用黑暗次元隔離紐約市，現在就只剩第3步－讓九頭蛇徹底佔領華盛頓特區還在進行當中，漫畫更以九頭蛇航母飛越白宮上方的畫面作結，當時就一度引發熱議，現在再加上這個網址的佐證，似乎代表「九頭蛇隊長」建立他「秘密帝國」的計畫已有所進展，暗指川普可能是九頭蛇的其中一員，雖然可能只是粉絲弄出來的玩笑，但依然十分有趣。

點進「Hail-Hydra.com」的網站，會發現進入的其實是白宮的總統川普介紹頁面。（翻攝自白宮網站） 最新的美國隊長漫畫《Secret Empire #0》中，才揭露美國隊長打算讓九頭蛇佔領華盛頓特區的野心。（翻攝自網路）