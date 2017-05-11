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（影音）另一半若反同 楊丞琳：分手或罵到死

2017/05/11 13:49

楊丞琳、曲家瑞出席挺同特展。（記者宋志雄攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕楊丞琳、曲家瑞今天出席「不再恐同」特展揭幕，被問起是否會找李榮浩一起去體驗手牽手彩虹互動裝置，她先笑說：「等朋友忙完了，展也結束了。」話鋒一轉立刻說：「但朋友也有幫我們舉牌拍照喔」，顯示2人依然同心。

楊丞琳、曲家瑞出席挺同特展。（記者宋志雄攝）

楊丞琳還說，另一半支不支持同志很重要，是個關卡，如果不支持，會被她罵到死或分手，她的媽媽也很欣賞她的同志友人，覺得他們很有才華、藝術細胞，有時把頭髮剪很短，還會問她：「你看我像不像（女同志）？」至於未來生的小孩如果是同志？楊丞琳也說自己完全不擔心這一題。

楊丞琳、曲家瑞出席挺同特展。（記者宋志雄攝）

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