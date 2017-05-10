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（影音）安心亞拿針扎手自虐 一天6餐狂長肉

2017/05/10 17:09

〔記者吳志偉／台北報導〕植劇場原著改編《五味八珍的歲月》今天（10日）開放媒體探班，安心亞特地穿上旗袍，詮釋國寶級烹飪大師傅培梅當年參加台視節目錄影時模樣，「小豆」孫可芳則扮演她的女僕。

孫可芳（右）飾演安心亞女僕。（記者潘少棠攝）

安心亞透露，自從拍了這部戲之後，廚藝突飛猛進，以前連蛋都不會煎，現在跟著傅培梅的女兒程安琪學做菜，已經會煮墨魚大靠、羊腩煲等大菜，儼然具備當好媳婦條件，她笑說：「我現在能自己煮四菜一湯，在家裡等老公回來吃飯。」拍戲空檔安心亞常做菜給媽媽及工作人員品嚐，而且很多料理都是第一次煮就成功，相當有天份，每個人對她手藝更是豎起大姆指，她說：「看到大家吃的時候那種喜悅的表情，很有成就感。」

孫可芳（左）、安心亞拍戲還有好口福。（記者潘少棠攝）

安心亞表示，以前看到油鍋都會害怕到閃開，日前她拍攝一場做菜戲，她竟然拿針輕微扎自己的手，來感受被油噴到的痛，一旁孫可芳虧她：「女演員拍戲太認真自虐！」

拍戲期間，時常面對各種美味佳餚，劇組演員及工作人員都胖了不少，就連安心亞也無一倖免，她不好意思的說：「有時試菜就會忍不住多吃幾口，想說不吃白不吃。」結果前不久量體重嚇到，居然默默就胖了2公斤，花了兩周自我控管飲食，才瘦回1公斤，孫可芳則爆料：「劇組一天吃6餐，常常導演都喊卡了，心亞還是狂吃停不下來。」表示自己也因為貪吃胖了3公斤。

安心亞飾演傅培梅。（記者潘少棠攝）

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