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藍正龍解褲頭狠侵犯 林依晨走出角色有妙招

2017/05/10 19:04

林依晨敬業的態度，被封為「零負評女神」。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林依晨是演藝圈著名的拚命三娘，也因為她敬業的態度，而被外界封為「零負評女神」，她在最新電影《神秘家族》中一場被強暴的戲，逼真的演技令人鼻酸，堪稱她最大的突破，而看似完美的林依晨也有討厭的事情，那就是「跑步」。

林依晨在《神秘家族》中有突破性的演出。（華映提供）

據《鏡周刊》報導，被外界稱為「晨神」的林依晨似乎對任何事都能得心應手，但林依晨透露其實她很討厭跑步，但為了演戲她只好一直跑步，因為這是角色逃離回憶的方式，因此她時常趁學生放學後，到附近的小學練習跑步，被問到這樣長時間練習後，是否有改變對跑步的看法，林依晨誠實的回答：「終究還是不喜歡跑步。」

林依晨在《神秘家族》中有一場被藍正龍侵犯的戲，而要求真實的南韓導演要求要有毆打、解褲頭的動作，藍正龍為了快點拍完，真的用全力壓制林依晨，但其實兩人那天是第一次見面，下戲後藍正龍立刻向林依晨道歉，而林依晨也回應「完全不會介意」，她力求完美的個性也讓前輩惠英紅十分心疼，勸戒她：「孩子啊，妳這樣下去...我們要延長我們的演藝壽命，要學會借力使力。」

林依晨在電影《神秘家族》中有被藍正龍侵犯的戲碼。（翻攝自網路）

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