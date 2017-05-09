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首頁 > 婉君推

女模曾沾歌王兒子 又被爆和金馬配角兒有曖昧？

2017/05/09 23:19

魏蔓（中）今來站台挺LIR，左起李礎業、鄧佑剛、松岡李那、王友良。（KING Enterprises （International） Limited提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕團體「LIR」由「Linah」松岡李那、「Ivan」王友良和雙人男團「R-ICE」李礎業和鄧佑剛四人組成，還將推出迷你專輯。

松崗李那在日本出道，後轉往香港發展，除了登上時尚雜誌封面，還演出周星馳電影《美人魚》，她大讚周星馳「Smart又Creative」。她過去曾和林子祥兒子林德信傳緋聞，今也分享自己的理想對象條件，「要聰明」、「比我高」、「有夢想」，身為影星王戎兒子的Ivan打趣說：「我也很有夢想啊，怎麼不是我？」還繼續補充：「Linah常跟我爸媽吃飯啦！」讓人誤以為兩人似乎有愛的火花，但隨後Ivan又說兩人只是超級好麻吉，「全世界只剩下我一個男的，也不可能啦！」

魏蔓（中）今來站台挺LIR，左起李礎業、鄧佑剛、王友良、松崗李那。（KING Enterprises （International） Limited提供）

R-ICE則是來自香港的男團，新歌《溫泉》今也在記者會上首播，MV特地飛往日本包溫泉取景，R-ICE坦承拍攝時完全沒做防護措施，從頭到尾都是裸體，李礎業大方說：「都是男生有什麼關係。」但導演卻很困擾，因為出水時都會不小心拍到三點全露，鄧佑剛笑說：「可能因為很大，所以避不掉，害導演剪得很辛苦，真對不起！」他還表示，拍洗澡畫面時，坐的板凳剛好中空，「中間挖一個洞，剛好可以『放進去』，就不會走光了！」讓現場人聽了全都笑翻。

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