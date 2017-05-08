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首頁 > 婉君推

上健身房慘被教練集體騷擾 BY2妹怒曝過程

2017/05/08 07:21

BY2日前在新加坡的健身房被騷擾。（翻攝自IG）〔記者蔡琛儀／台北報導〕BY2妹Yumi昨突然在IG上暴怒，指出日前和姊姊Miko在老家新加坡健身房運動，教練要求合照雖被婉拒，但仍在BY2運動時偷拍照，或跟蹤她們，甚至故意突然把室內燈光全關掉，讓兩人受到極大的驚嚇，但這些教練卻在旁偷笑，讓她們氣炸PO文，還公布該健身房名稱。

BY2兩姊妹向來是健身狂，Yumi表示，過去在路上被偷拍她們選擇不計較，要求合照也不會拒絕，但這次已跟對方說不方便拍照，反而被惡整，她氣沖沖的說：「我不曉得這是騷擾還是惡意想妨礙我們健身，這已經有點太過分了，健身從不喊辛苦，但這次真的不能總是藏在心裡當作無所謂，人與人之間是要互相尊重的，徹底的失望在自己家鄉居然發生這種事。」粉絲對於Yumi罕見動怒，也紛紛安慰她，並要她們一定要注意自身安全。

Yumi全文：

我知道身為公眾人物這是一定的代價 無可避免 ...

我覺得街上遇到我們偷拍或要求拍照 無論多狼狽我們從不拒絕 但當你在健身房像個男人一樣很猛的在努力專注健身的中途上 即使無數次很禮貌性的說不太方便拍照了 但這群男生教練們不放棄 你去到哪他們跟到哪 這樣就算了 還故意在你旁邊離你很近假装在健身 然後趁你在最專心的那一刻 不停的偷拍按快門 以爲忍一忍就過了 真正的惡夢來了 健身房只剩下倆個女生的我們 健身到一半突然全場一片漆黑 在沒有通知下把所有燈熄滅了 整個受到驚嚇以為是斷電 卻發現他們在一旁暗笑 原來是刻意的 我們逼不得已不能繼續完成訓練 ...

我不曉得這是騷擾還是惡意想妨礙我們健身 這已經有點太過分了 健身從不喊辛苦 但這次真的不能總是藏在心裡當作無所謂 人與人之間是要互相尊重的 徹底的失望在自己家鄉居然發生這種事 只能跟這家健身房說掰掰了...

WHERE IS THE LOVE AND RESPECT? We don't wish to have a fan like that ...

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