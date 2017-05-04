（影音）簡嫚書讓桃太郎「想犯罪」 魅力拚長澤雅美

簡嫚書（右）在《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》的可愛魅力征服日本男。（得藝文創提供）〔記者許世穎／綜合報導〕台日合作電影《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》，今曝光台灣版專屬預告，簡嫚書在片中飾演鬼靈精怪的台灣女孩，與中野裕太飾演的日本男主角跨海結姻緣，無敵笑容也讓日本男網友紛紛留言「超想跟這樣的女生約會」、「求交往」、「可愛到令人想犯罪」，甚至有人說已把她跟擁有F奶的長澤雅美「並列心中最有魅力女優第一名」。

《雖》片起源於臉書粉絲團「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」，由勇敢追愛的台灣女孩林薏涵創立，她樂觀積極、幽默風趣地分享異國戀日常，廣受34萬粉絲熱愛。之後林薏涵和茂木桑結婚並產下一女，人氣扶搖直上的茂木夫妻將戀愛點滴集結出書，又被電影導演相中翻拍成電影躍上大螢幕。

簡嫚書（右）在《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》和中野裕太是才子佳人的甜蜜組合。（得藝文創提供）該片1日在日本舉行首映，日本觀眾反應相當熱烈，更對簡嫚書和中野裕太的清新組合讚不絕口。兩人成功營造甜蜜CP，在片中走訪茂木夫妻真實約會景點，預告片中也可以看到九份老街、福隆海邊等台灣美景；還有在日本拍攝時從東京、廣島、長崎、奈良、大阪沿途取景，畫面美不勝收，被日本網友封為「最適合約會的電影，看完以後超級想談戀愛！」

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》將於6月16日在台上映。

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》預告片：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）