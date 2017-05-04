限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）簡嫚書讓桃太郎「想犯罪」 魅力拚長澤雅美

2017/05/04 12:36

簡嫚書（右）在《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》的可愛魅力征服日本男。（得藝文創提供）〔記者許世穎／綜合報導〕台日合作電影《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》，今曝光台灣版專屬預告，簡嫚書在片中飾演鬼靈精怪的台灣女孩，與中野裕太飾演的日本男主角跨海結姻緣，無敵笑容也讓日本男網友紛紛留言「超想跟這樣的女生約會」、「求交往」、「可愛到令人想犯罪」，甚至有人說已把她跟擁有F奶的長澤雅美「並列心中最有魅力女優第一名」。

《雖》片起源於臉書粉絲團「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」，由勇敢追愛的台灣女孩林薏涵創立，她樂觀積極、幽默風趣地分享異國戀日常，廣受34萬粉絲熱愛。之後林薏涵和茂木桑結婚並產下一女，人氣扶搖直上的茂木夫妻將戀愛點滴集結出書，又被電影導演相中翻拍成電影躍上大螢幕。

簡嫚書（右）在《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》和中野裕太是才子佳人的甜蜜組合。（得藝文創提供）該片1日在日本舉行首映，日本觀眾反應相當熱烈，更對簡嫚書和中野裕太的清新組合讚不絕口。兩人成功營造甜蜜CP，在片中走訪茂木夫妻真實約會景點，預告片中也可以看到九份老街、福隆海邊等台灣美景；還有在日本拍攝時從東京、廣島、長崎、奈良、大阪沿途取景，畫面美不勝收，被日本網友封為「最適合約會的電影，看完以後超級想談戀愛！」

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》將於6月16日在台上映。

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》預告片：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

推薦新聞
張敏公開出櫃！告白周慧敏「許我守住輪迴與你同在」 張敏公開出櫃！告白周慧敏「許我守住輪迴與你同在」
2017/05/04 07:17
（更新）周董效應 五月天眉頭深鎖排排坐「聽訓」 （更新）周董效應 五月天眉頭深鎖排排坐「聽訓」
2017/05/04 07:13
《通靈少女》阿樂學長虛構？ 索非亞：不要再問我學長是誰 《通靈少女》阿樂學長虛構？ 索非亞：不要再問我學長是誰
2017/05/04 06:31
索非亞喊「哥你回來了」 嚇到媽：不要再打招呼了 索非亞喊「哥你回來了」 嚇到媽：不要再打招呼了
2017/05/04 08:55
為何離開宮廟？ 索非亞透露主要原因... 為何離開宮廟？ 索非亞透露主要原因...
2017/05/04 11:48
劉德華找高僧幫助復原 揭密台灣「地皎法師」 劉德華找高僧幫助復原 揭密台灣「地皎法師」
2017/05/04 06:55
離婚後不做那事 小布自誇泌尿道全LA最乾淨 離婚後不做那事 小布自誇泌尿道全LA最乾淨
2017/05/04 07:39
小布自爆酗酒成性毀婚 直到「這天」才戒掉... 小布自爆酗酒成性毀婚 直到「這天」才戒掉...
2017/05/04 07:26
把7年淚1次哭完 小禎驚爆「想跳下一了百了」 把7年淚1次哭完 小禎驚爆「想跳下一了百了」
2017/05/04 09:23
法國男神亂倫床戰生母 再計誘多金寡婦 法國男神亂倫床戰生母 再計誘多金寡婦
2017/05/04 07:31
咘咘鬼臉魂上身 Q萌翻白眼神同步頑童媽 咘咘鬼臉魂上身 Q萌翻白眼神同步頑童媽
2017/05/04 11:23
全家最後一次飛行 小布醉開燃料卡車撞車 全家最後一次飛行 小布醉開燃料卡車撞車
2017/05/04 10:35
中國演員無極限！1人拍戲要23個助理服侍 中國演員無極限！1人拍戲要23個助理服侍
2017/05/04 07:26
成龍、甄子丹PK誰強？ 格鬥狂人酸他「只是個演員」 成龍、甄子丹PK誰強？ 格鬥狂人酸他「只是個演員」
2017/05/04 10:49
前AV女優自爆被德瑞克搞大肚子 秀簡訊對話證明 前AV女優自爆被德瑞克搞大肚子 秀簡訊對話證明
2017/05/04 10:04
曖昧高帥男一年 唇顎裂歌手談愛受挫說... 曖昧高帥男一年 唇顎裂歌手談愛受挫說...
2017/05/04 07:19
自揭不打離婚官司主因 小布婚變最後悔這件事... 自揭不打離婚官司主因 小布婚變最後悔這件事...
2017/05/04 09:04
看小嫻何守正放閃 阿翔心裡想的竟然是他 看小嫻何守正放閃 阿翔心裡想的竟然是他
2017/05/04 07:21
白石麻衣辣肉誘惑 美背性感秀豐臀 白石麻衣辣肉誘惑 美背性感秀豐臀
2017/05/04 07:06
美版郭金發！歌手70大壽登台演出 安可時竟在舞台上猝死 美版郭金發！歌手70大壽登台演出 安可時竟在舞台上猝死
2017/05/04 08:44
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.