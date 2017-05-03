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（影音）爸爸一句話惹淚 小A辣決心不變性

2017/05/03 20:17

小A辣雖然生理性別是男生，但是喜愛做女裝打扮。（合成圖，翻攝自小A辣臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅小A雖然是男扮女裝，但是亮麗的外型時常比女生還比女生，還被男生當成女神。不過，小A辣近日自曝他除了從小就被霸凌，甚至還曾遭爸爸質問「你是要去變性嗎」？沒想到，後來媽媽跟他解釋爸爸說出這句話的原因後，讓他許下了「不變性」的承諾。

小A辣的男裝造型超級man。（合成圖，翻攝自小A辣臉書）☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

小A辣昨日在臉書貼出一段和蜆仔聊天的影片，影片中，小A辣說他雖然是長子，但是從國小就會偷用媽媽的化妝品、偷穿媽媽的高跟鞋等等，也因此，他學生時期沒有少被同學霸凌過，不僅曾被同學惡意抓生殖器官，更曾在朝會時被當眾脫褲子。不過，小A辣他的個性比較會故作堅強，所以遇到酸言酸語當下總是嗆回去，但「不難過是騙人的」，晚上還是會偷哭、檢討自己是不是真的有問題。

小A辣透露不變性的原因。（合成圖，翻攝自小A辣臉書）

至於自己到底有沒有變性，小A辣則表示他認為「身體髮膚受之父母」、如果去變性會對不起爸媽，所以他已經決心不會變性。此外，小A辣更透露，1年前跟爸爸吵架時曾經被質問「你是要去變性嗎」，當下他覺得很委屈，稱「變性做自己不行嗎」，事後才從媽媽那裡得知爸爸看了很多變性手術有關的資料，怕他打太多女性荷爾蒙會活不久、自己會失去一個孩子，這讓小A辣非常難過，更加堅定自己不會去動手術的心。

相關影音：（影片擷取自小A辣臉書，如遭移除敬請見諒）

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