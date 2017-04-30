5年沒嘿咻！名DJ自爆隱疾「睪丸縮成花生米」

知名DJ鄭開來現在對感情表示淡然，還自爆睪丸萎縮。（記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中廣音樂網日前遭NCC勒令停播，許多知名DJ頓失工作，其中擔任DJ長達27年的鄭開來，是繼李季準後的第二代「電台情人」，就萌生參選台北市議員的想法，他受訪表示，因對政治有濃厚興趣，希望能發揮音樂所長，改善國內音樂環境，而47歲的他感情世界向來神秘，卻自爆曾患附睪炎，副作用是一顆睪丸萎縮，他自嘲已縮到花生米大小，已毫無嘿咻慾望，目前已5年沒有性生活。

據《蘋果日報》報導，外表帥氣斯文的他，當紅時期擁有大量女性粉絲，最紅時期有人送他女性肚兜，或是到中廣堵他，最誇張的是還有粉絲直闖他家，替他摺衣服和內褲，讓他非常驚嚇，不過對於感情他向來低調，現在則是豁達，透露因睪丸萎縮，已沒有七情六慾，開玩笑說已經縮成像花生米一樣小，多數男人對於這類話題多半難以啟齒或澎風，他卻非常淡然，表示：「以前該玩都玩過了，沒慾望也好。」



另外，除了參選議員，他也將自掏腰包發片圓歌手夢，將收錄6首中英文歌，透露20年前曾有唱片公司邀他發片，但他自認歌聲不夠好而拒絕，現在他已準備好，開玩笑說：「發片也是告訴酸民，為什麼我能當金曲評審！」