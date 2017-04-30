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為氣候變遷抗戰 李奧納多率上千人上街示威遊行

2017/04/30 08:04

影帝李奧納多狄卡皮歐（中）在美國當地時間29日率領上千名環保鬥士，一起參與「人民氣候遊行」來向就職百日的總統川普示威。（歐新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐，出道多年來除了帶給大家不少精彩的戲劇作品外，一直以來對環境保育議題的付出都更是有目共睹，不只曾拍攝氣候變遷紀錄片《洪水來臨前》（Before the Flood）來喚起人們對環保氣候變遷議題的關注，甚至成功遊說來自400個不同機構的2000多名化石燃料投資者共同撤資2.6兆美金（約台幣81.2兆元），希望世人能以以其他替代能源來保護我們的地球。由於昨天（29日）適逢曾稱氣候變遷是「騙局」的美國總統川普就職滿百日，李奧納多當天就率領著上千名環保鬥士，在32度高溫的華盛頓街頭示威遊行，要來公開反川普。

李奧納多（中）手中舉著「氣候變遷是真的」的標語，站在群眾當中與大家一起上街遊行抗議。（彭博社）

環保組織選在川普就職百日當天，於世界各地以串聯的形式舉辦了近300場的人民氣候遊行」（People's Climate March），要來反對川普撤銷了對採礦、鑽探石油、燃煤電廠溫室氣體排放量等各種會嚴重加劇環境汙染與氣候變遷的限制；其中遊行群眾裡更是出現了不少位重量級名人，包含維珍集團執行長李察布蘭遜（Richard Branson）、前美國副總統艾爾高爾（Al Gore），還有一向十分關心氣候環保議題的李奧納多，他在遊行前一天就於自己的Instagram上預告：「明天，我將會為了氣候正義以及守護我們擁有健康未來的權益上街遊行」，當天也真的被目擊站在群眾中、手裡高舉著寫有「氣候變遷是真的」的標語，直接付諸行動來表明自己的決心；事後他也PO出與一群環保人士合影的照片，呼籲大家一起加入這個保衛地球環境的運動。

李奧納多（中）放下好萊塢金童與影帝身份，走入群眾當中跟大家一起頂著32度高溫在華盛頓街頭遊行。（法新社）李奧納多（後排深藍襯衫者）在活動後也PO出與一群環保人士合影的照片，希望大家也都能加入保衛地球環境的行動。（翻攝自李奧納多Instagram）

相關影片：〈影片取自CNN International臉書，如遭移除敬請見諒〉

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