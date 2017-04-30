為氣候變遷抗戰 李奧納多率上千人上街示威遊行
影帝李奧納多狄卡皮歐（中）在美國當地時間29日率領上千名環保鬥士，一起參與「人民氣候遊行」來向就職百日的總統川普示威。（歐新社）
〔記者陳昱均／綜合報導〕奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐，出道多年來除了帶給大家不少精彩的戲劇作品外，一直以來對環境保育議題的付出都更是有目共睹，不只曾拍攝氣候變遷紀錄片《洪水來臨前》（Before the Flood）來喚起人們對環保氣候變遷議題的關注，甚至成功遊說來自400個不同機構的2000多名化石燃料投資者共同撤資2.6兆美金（約台幣81.2兆元），希望世人能以以其他替代能源來保護我們的地球。由於昨天（29日）適逢曾稱氣候變遷是「騙局」的美國總統川普就職滿百日，李奧納多當天就率領著上千名環保鬥士，在32度高溫的華盛頓街頭示威遊行，要來公開反川普。
李奧納多（中）手中舉著「氣候變遷是真的」的標語，站在群眾當中與大家一起上街遊行抗議。（彭博社）
環保組織選在川普就職百日當天，於世界各地以串聯的形式舉辦了近300場的「
李奧納多（中）放下好萊塢金童與影帝身份，走入群眾當中跟大家一起頂著32度高溫在華盛頓街頭遊行。（法新社）李奧納多（後排深藍襯衫者）在活動後也PO出與一群環保人士合影的照片，希望大家也都能加入保衛地球環境的行動。（翻攝自李奧納多Instagram）
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