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（圖輯影音）辰亦儒自稱「保鮮肉」求粗大硬拚男神金城武

2017/04/29 16:30

辰亦儒今天在西門紅樓舉辦EP《IN》簽唱會，現場演唱大秀肌肉。（記者陳奕全攝）

〔記者陳奕全／台北報導〕辰亦儒今天在西門紅樓舉辦EP《IN》簽唱會，還當場對訪問的女記者開黃腔，女記者在訪問時問辰亦儒、郭品超：你們是不是追求「又硬又大？」，辰亦儒馬上反問女記者：「你是說你還是說我們」，並說他們的推一推就大，好的是放鬆軟，用力充血的時候硬，又硬又大又紅，隨後趕快自己解釋說：「他是追求肌肉粗，郭品超是追求肌肉大」。

辰亦儒今天在西門紅樓舉辦EP《IN》簽唱會，現場演唱大秀肌肉。（記者陳奕全攝）

郭品超還補上一句：「現在他只有大，還沒有硬，讓聽完回答讓訪問的女記者害羞的抬不起頭。」辰亦儒也說男生年過30要練身體線條，好好從「小鮮肉」過渡到「保鮮肉」，問到同在今天現身台灣的男神金城武、孔劉比較喜歡哪一個，他馬上回答「金城武」，力挺本土男神金城武還說要把越來越Man味的金城武當成目標邁進。

辰亦儒今天在西門紅樓舉辦EP《IN》簽唱會，現場演唱大秀肌肉。（記者陳奕全攝）辰亦儒今天在西門紅樓舉辦EP《IN》簽唱會，現場演唱大秀肌肉。（記者陳奕全攝）辰亦儒今天在西門紅樓舉辦EP《IN》簽唱會，現場演唱大秀肌肉。（記者陳奕全攝）辰亦儒今天在西門紅樓舉辦EP《IN》簽唱會，郭品超到場力挺。（記者陳奕全攝）辰亦儒今天在西門紅樓舉辦EP《IN》簽唱會，郭品超到場力挺。（記者陳奕全攝）辰亦儒今天在西門紅樓舉辦EP《IN》簽唱會，郭品超到場力挺兩人大開黃腔。（記者陳奕全攝）辰亦儒今天在西門紅樓舉辦EP《IN》簽唱會，郭品超到場力挺兩人還對採訪的女記者開黃腔。（記者陳奕全攝）

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