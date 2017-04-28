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孔劉自爆心情憂鬱下雨？謝孔太太10分鐘創紀錄

2017/04/28 15:57

孔劉和黃子佼一搭一唱。（記者王文麟攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕韓星孔劉在新劇《鬼怪》飾演深情守護神，一舉晉升亞洲男神，修長長腿也風靡萬千女性粉絲，他登場時先以華語「大家好，我是孔劉」 向媒體打招呼，隨後被主持人黃子佼問身高，184公分的答案讓黃子佼趕忙慌張叫他「坐下」。

孔劉笑說是自己悲傷，才會下雨。（記者王文麟攝）孔劉謝謝台灣粉絲的歡迎。（記者王文麟攝）

而黃子佼也向他展示身上穿的楓葉衣，搞笑說：「我穿著我們在加拿大撿的楓葉來了！」後知後覺的孔劉才說：「我沒發現耶。」特地為了他準備楓葉衣的黃子佼則頻頻丟出笑梗，詢問孔劉：「可以報帳嗎？」孔劉也微笑大方回應：「可以。」

被問到對台灣的印象，孔劉透露因為抵達時晚上下雨，沒有機會好好欣賞寶島風景，昨天回飯店後因為有些疲累，在房間運動後就直接休息，希望回韓前能多看看台灣。黃子佼立刻以《鬼怪》梗表示「下雨是因為歡迎你」，孔劉也配合演出說：「我昨天有點悲傷所以下雨。」讓黃子佼開心表示：「我今天就不領主持費了！變金塊給我就好。」孔劉則一口允諾：「好！到我房間找我。」一搭一唱默契十足。

孔劉記者會。（記者王文麟攝）

之後黃子佼不忘恭喜他來台辦見面會，5500張門票在10分鐘便宣告秒殺，更創下韓星單人單場最多人數紀錄，對此孔劉謙虛回應：「看到新聞後我也很驚訝，第一次來台灣就以《鬼怪》受到歡迎，等待我，非常謝謝大家！」並透露過去在日本辦活動時，曾有台灣粉絲告訴他已經等了他很久，現在才知道原來台灣粉絲說的都是事實，嘴甜表示向台灣的「孔太太們」說：「太晚來了真的很抱歉。」

孔劉記者會。（記者王文麟攝）

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