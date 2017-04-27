鄉民挖出去年講稿 影后沒提老公「出軌」有端倪

白百何近日因出軌事件，導致聲勢暴跌。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國百花獎影后白百何2月赴泰國密會鮮肉男模，被拍到在泳池邊鴛鴦戲水，男方疑起生理反應，隨後愛火止不住，當街揉臀調情，事後坦承與歌手老公陳羽凡2年前已協議離婚，昨她在官方帳號「何她說」分享，去年在《星空演講》大談獨立女性與工作歷程，造成熱議，而「白百何風波後公開表態」的關鍵字，也登上微博熱搜榜第一名。

白百何（左）2月被拍到與鮮肉男模（右）當街摸臀調情。（翻攝自微博）

白百何提到過去的夢想是當一名好演員，「但事實上我沒有」，她透露大學一畢業，抱持著「感情至上」理念，想當一位全職太太，安心照顧另一半，「我覺得這個很酷！」接下來的2年，她過著相夫教子的生活，扮演著調和家庭成員的角色，但她突然問自己：「對這樣的生活滿意嗎？我覺得不酷了！」於是開始零零散散地接工作。直到2011年演出電影《失戀33天》後，開始被觀眾認識，當時面臨許多媒體訪問，但她卻認為：「當演員只要演好戲就行了，為什麼要被採訪？」白百何坦言，當時聽到問題時，臉上立刻會呈現「關你屁事」的表情，也因為這樣，推掉許多訪問，後來慢慢調整心態，思考何謂獨立，勇於面對自己的情緒、選擇，並為此負責，最後才擁有獨立的人格，也開始更喜歡自己。

白百何（左）爆出出軌風波後，坦言和老公陳羽凡（右）已在2年前協議離婚。（翻攝自微博）

最後白百何則反問：「小女人有什麼不好？女強人得罪了誰呢？全職主婦就代表沒能力嗎？女漢子吃了你們家飯了？」她認為這些名詞都是別人所定義，「我覺得人格的獨立就是自己定義自己的幸福。」白百何當時已和老公陳羽凡離婚，演講的內容完全沒提及家庭與老公，也因剛經歷出軌風波，不少鄉民將此內容拿來和現在做為對比，造成廣大討論。

「白百何風波後公開表態」的關鍵字，登上微博熱搜榜第一名。（翻攝自微博）