艾爾頓強感染致命性細菌 入院12天還送重症監護室觀察

「強叔」艾爾頓強驚傳感染致命性細菌，被緊急送醫治療，還在醫院住了12天才順利出院。（翻攝自Towleroad）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國傳奇歌手「強叔」艾爾頓強（Elton John）縱橫樂壇超過40年，音樂上的成就非凡，不僅曾進入「搖滾名人堂」，也在1998年因「對音樂和慈善的突出貢獻」獲得英國女王伊莉莎白二世頒發的皇家嘉許，受封爵士，近年則投入各種慈善活動當中；不料，一向身體還算硬朗的他，最近驚傳被一種罕見又具致命性的細菌感染，緊急被送醫治療，包含在重症監護室觀察的2天在內，一共在醫院住了12天，接下來2個月的演出行程也因此全都被喊卡，嚇壞不少人。

根據《鏡報》報導，上月才剛歡慶70大壽的強叔，本月稍早在結束於南美智利的聖地牙哥舉辦的演出後，在返回英國的飛機上身體狀況突然急轉直下、病得十分嚴重，在抵達英國後，便馬上被緊急送醫治療，後來發現他是受到一種罕見、卻具致命性的細菌所感染，不僅在重症監護室待了2天，也一共在醫院住了12天後，病況才終於有所好轉，在22日順利出院。

由於強叔本月與5月都還有數場「The Million Dollar Piano」的巡迴演出要進行，但現在出院後的他在醫生的建議下仍需靜養，因此不得不取消接下來數場演出，直到6月3日在英國維克漢姆體育場舉辦的那場演出才會重新現身回歸；對此，他除了向所有粉絲表達歉意外，也感謝將他從鬼門關拉回的醫療團隊，在公開的聲明裡說道：「我很幸運能擁有最不可思議與忠誠的粉絲們，但必須為了讓他們失望而道歉，也真的極度感謝醫療團隊對我無微不至的照顧。」

艾爾頓強身體狀況已經復原，但因為醫生建議還需靜養，因此無奈只得取消4月與5月的多場演出。（翻攝自NEPA Scene）