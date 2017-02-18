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堀北真希交往2個月就閃婚 老公坦言：不知道她在想什麼

2017/02/18 18:56

山本耕史（左）坦言結婚1年多，仍無法讓堀北真希（右）徹底敞開心房。（合成圖，翻攝自modelpress）

〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲的日本女星堀北真希2015年閃婚，嫁給大她12歲的男演員山本耕史，去年底更喜迎兩人第一胎寶寶。山本耕史近日上節目，卻自爆和堀北真希結婚1年多，仍然還沒有讓老婆徹底敞開心房，笑稱自己大概只開到第3道門。

堀北真希婚後就眼少出現在螢光幕前。（翻攝自堀北真希推特）

據日媒《Modelpress》報導，山本耕史近日在《佐和子的早晨》節目中，談到婚後生活，他透露即使和堀北已經結婚1年多，還生了1個孩子，但他還是不太清楚堀北心裡在想什麼，自嘲「大概只開到第3道門吧」，坦言還沒完全讓老婆敞開心房，讓主持人笑虧，「大概還有130道門要開吧」，山本則表示，會繼續努力經營兩人感情。

堀北真希（左）、山本耕史（右）夫妻倆，晉升新手爸媽。（翻攝自網路）

事實上，山本耕史苦追堀北真希6年，都一直被女方打槍，直到兩人2015合作舞台劇《咆嘯山莊》，才擦出愛火，交往不到2個月，就決定閃婚，卻也因此被外界看衰兩人婚姻，甚至一度傳出山本受不了堀北過度潔癖，讓他忍無可忍鬧分居，但事後又被拍到手牽手甜蜜約會，如今兩人晉身新手爸媽，讓粉絲祝福能一直過著甜蜜的婚姻生活。

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