休傑克曼將告別金鋼狼 老X教授還想再戰下去

在雙雙演出「金鋼狼」與「X教授」長達17年後，休傑克曼（左）已經準備好告別這個角色，而派屈克史都華（右）則還沒有這個念頭。（翻攝自CINECHEW）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在演出《X戰警》系列電影中經典的超級英雄角色「金鋼狼」長達17年後，澳洲男星休傑克曼將在這次的新片《羅根》之後徹底告別金鋼狼一角，讓不少影迷十分不捨。在接受《Entertainment Tonight》訪問時，他也表示：「片中沒有任何一個地方是我沒有用盡全力演出的，若非我已經決定好這將是最後一部，我將無法完成這部片子」，感性說自己熱愛這個角色，演藝生涯也是因金鋼狼這個角色而被成就的；而同樣演出「X教授」一角長達17年的76歲男星派屈克史都華，則與休傑克曼不同，仍想繼續再演下去。

2人在這次的新片《羅根》中，角色都變得更加蒼老虛弱。（翻攝自Comic Book Movie）

派屈克史都華在受訪時，對於休傑克曼將告白金鋼狼一事，則聲稱：「休已經舉旗準備告別了，不過我還仍不這麼想」，在這17年與休傑克曼共事的時間裡，2人已經培養出深厚感情，他也表示：「他（休傑克曼）的魅力、謙遜，還有受人喜愛的能力一直從未改變過，改變的是演員本身，他在這系列作品中的表現十分引人注目、強大機智，同時飽富娛樂性」，並認為金鋼狼在這次《羅根》中要飽受老化、悲傷、疲倦、絕望等因素折磨，休傑克曼最後一次的演出絕對稱得上是非凡的。2名好搭檔也將新片《羅根》宣傳的亞洲唯一粉絲見面會獻給台粉，27日將合體現身台北101水舞廣場與影迷們見面，令人相當期待。

這2位好搭檔27日將一起來台宣傳會粉絲。（翻攝自ScreenCrush）