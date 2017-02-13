炎亞綸、陸毅指尖相碰 新戲有望成新 CP組合

炎亞綸演出《親·愛的味道》。（辣驕傳媒提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕炎亞綸繼電視劇《一路繁花相送》之後，近日前往上海拍攝輕喜劇《親·愛的味道》，合作的演員還包括陸毅、郭采潔等人。炎亞綸表示，這部戲陳銘章導演很早就讓所有演員一起讀本、上課、做角色陳述，互相幫忙完整角色，讓他有種充實且踏實的感覺，更因為如此，大家早早就培養感情，並不覺得陌生，他說：「其實表演本該如此，信任與享受創作，我很珍惜，並趁此學習。」

炎亞綸、陸毅、郭采潔演出《親·愛的味道》。（辣驕傳媒提供）

拍攝現場小插曲不斷，其中一場戲需要陸毅對著炎亞綸大喊，當陸毅喊完之後，他和炎亞綸不約而同地大笑出來。不過從這次曝光的劇照中也不難看出炎亞綸與陸毅的關係，酒吧裡兩人手指相碰似乎暗藏玄機，一內斂一外放、一冷漠一熱情的搭配，有望成為引領觀眾討論風潮的CP新組合。

炎亞綸演出《親·愛的味道》。（辣驕傳媒提供）

談到與同是台灣演員的郭采潔合作，炎亞綸說：「跟她合作的這幾天，感覺她是個很容易親近、善良，對工作非常認真的女孩，也因為這個劇組蠻多台灣人的，在外地拍戲有他鄉遇故知的感覺。」

炎亞綸新戲造型方面也頗受觀眾好評，早先有粉絲曝光劇照，讓眾粉絲驚呼：「又帥出了新高度！」據悉劇組為演員們籌備的服裝多達千套，演員定裝時讚不絕口，相信後續將會有更多造型曝光。

炎亞綸演出《親·愛的味道》。（辣驕傳媒提供） 炎亞綸、陸毅演出《親·愛的味道》。（辣驕傳媒提供）