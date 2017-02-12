限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

急撇約炮男形象 張翰情人節陪老婆追劇

2017/02/12 23:27

張翰（左）、林予晞、黃遠出席大甲鎮瀾宮春酒辦桌晚會宣傳新戲《酸甜之味》。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕張翰、林予晞、黃遠等人演出公視、TVBS新戲《酸甜之味》，眾演員前往大甲鎮瀾宮春酒辦桌晚會宣傳造勢。劇情講述家的故事，其中去年十二月才成婚的張翰對於家有全新的體悟，也坦言成家之後壓力變大了，跟以前當小孩的感覺不一樣，現在自己即將要當爸爸了，責任變更大了。

張翰表示家對他來說一直都是很重要的存在，即使是在十七、八歲的叛逆期，對家有很多不滿，對父母有很多怨言，但家人是始終在身邊的人；而張翰也透露小孩預計會在六月來報到，會好好兼顧事業和家庭。

張翰（左）、林予晞、黃遠出席大甲鎮瀾宮春酒辦桌晚會。（TVBS提供）

對於即將到來的情人節，林予晞笑說自己好像一直在跟工作談戀愛，以前當空服員時都在飛，今年也是要拍戲，如果有空檔的話想跟姊妹聚餐。

黃遠則曾談過大八歲姊弟戀，眾人追問他用什麼方法追到姊姊，黃遠害羞地說：「我是在一起之後才知道她是姊姊啦！」而婚後的第一個情人節，張翰已經準備好要陪老婆在家追劇。

相關新聞

推薦新聞
新婚馮德倫7個月 舒淇竟嘆：退讓是有極限的 新婚馮德倫7個月 舒淇竟嘆：退讓是有極限的
2017/02/12 17:15
彎彎拿驗孕棒宣布有喜 老公傻問「是你的？」 彎彎拿驗孕棒宣布有喜 老公傻問「是你的？」
2017/02/12 22:16
（影音）周湯豪堅撇長髮部落客 公開女友 （影音）周湯豪堅撇長髮部落客 公開女友
2017/02/12 15:03
女主播爽勾3男回香閨 豪曬4P啪啪啪影片 女主播爽勾3男回香閨 豪曬4P啪啪啪影片
2017/02/12 17:26
丁小芹一蹶不振 利菁爆：小鐘烏鴉嘴害的 丁小芹一蹶不振 利菁爆：小鐘烏鴉嘴害的
2017/02/12 15:29
闖鐵道拍照白目觸法 挨轟女星泛淚鞠躬謝罪 闖鐵道拍照白目觸法 挨轟女星泛淚鞠躬謝罪
2017/02/12 15:35
（影音）不只先夾紅蟳！逸祥還拿白白餐券吃西堤 （影音）不只先夾紅蟳！逸祥還拿白白餐券吃西堤
2017/02/12 16:01
哈林疑惑不降KEY 歌神：怕以後無法再做 哈林疑惑不降KEY 歌神：怕以後無法再做
2017/02/12 21:23
中國移民愛國自打臉 哈金這麼看 中國移民愛國自打臉 哈金這麼看
2017/02/12 18:42
T妹酸台灣人只看不送禮 讚強國土豪出手大方願舔共 T妹酸台灣人只看不送禮 讚強國土豪出手大方願舔共
2017/02/12 19:07
林千又1公升防黏液灌肚 斷食又暴食搞壞身體 林千又1公升防黏液灌肚 斷食又暴食搞壞身體
2017/02/12 19:09
愛女年前住院1周 吳宗憲「不能讓她知道」怕老婆會… 愛女年前住院1周 吳宗憲「不能讓她知道」怕老婆會…
2017/02/12 15:35
（影音）SpeXial晨翔退團 子閎：開心比較重要 （影音）SpeXial晨翔退團 子閎：開心比較重要
2017/02/12 18:59
阿妹人肉快遞 神合體張學友 阿妹人肉快遞 神合體張學友
2017/02/12 23:32
周湯豪慶功現場擠爆 比莉姐躲角落關心暖炸 周湯豪慶功現場擠爆 比莉姐躲角落關心暖炸
2017/02/12 20:16
李毓芬為「這個」理由拒見面 宋米秦感覺很... 李毓芬為「這個」理由拒見面 宋米秦感覺很...
2017/02/12 22:21
周湯豪吐翻紅心聲 感嘆「以前沒人要報我」 周湯豪吐翻紅心聲 感嘆「以前沒人要報我」
2017/02/12 20:18
辣模雪碧不想再性感 宣布要把衣服穿回來 辣模雪碧不想再性感 宣布要把衣服穿回來
2017/02/12 16:41
妻甜讚「你比木村拓哉帥」 蔡阿嘎無情吐嘈笑翻網友 妻甜讚「你比木村拓哉帥」 蔡阿嘎無情吐嘈笑翻網友
2017/02/12 22:43
曾寶儀曝擁抱宋智孝背後暖因 代表台灣粉絲給RM力量 曾寶儀曝擁抱宋智孝背後暖因 代表台灣粉絲給RM力量
2017/02/12 20:37
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.