急撇約炮男形象 張翰情人節陪老婆追劇

張翰（左）、林予晞、黃遠出席大甲鎮瀾宮春酒辦桌晚會宣傳新戲《酸甜之味》。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕張翰、林予晞、黃遠等人演出公視、TVBS新戲《酸甜之味》，眾演員前往大甲鎮瀾宮春酒辦桌晚會宣傳造勢。劇情講述家的故事，其中去年十二月才成婚的張翰對於家有全新的體悟，也坦言成家之後壓力變大了，跟以前當小孩的感覺不一樣，現在自己即將要當爸爸了，責任變更大了。

張翰表示家對他來說一直都是很重要的存在，即使是在十七、八歲的叛逆期，對家有很多不滿，對父母有很多怨言，但家人是始終在身邊的人；而張翰也透露小孩預計會在六月來報到，會好好兼顧事業和家庭。

張翰（左）、林予晞、黃遠出席大甲鎮瀾宮春酒辦桌晚會。（TVBS提供）

對於即將到來的情人節，林予晞笑說自己好像一直在跟工作談戀愛，以前當空服員時都在飛，今年也是要拍戲，如果有空檔的話想跟姊妹聚餐。

黃遠則曾談過大八歲姊弟戀，眾人追問他用什麼方法追到姊姊，黃遠害羞地說：「我是在一起之後才知道她是姊姊啦！」而婚後的第一個情人節，張翰已經準備好要陪老婆在家追劇。