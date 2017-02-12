彎彎拿驗孕棒宣布有喜 老公傻問「是你的？」

插畫家彎彎遇有一子「小圓仔」，並出書記錄當媽趣事。（翻攝自彎彎Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣插畫家「彎彎」胡家瑋以筆下造型可愛的大頭娃娃走紅，所經營的網站成為台灣第一個瀏覽人次破億的部落格，2014年與老公何吉原結婚，並於去年誕下兒子「小圓仔」，並出書記錄當媽後的過程，並透露老公原本不相信她懷孕。

彎彎時常在社群網站以招牌人物分享生活趣事。（翻攝自彎彎臉書）

據《ETtoday》報導，彎彎與老公分享懷孕喜悅，由於大嫂才懷孕不久，老公竟懷疑她拿大嫂的驗孕棒作弄他，誤會澄清後老公開心到把她抱起來，但彎彎也自嘲肚子本來就大，剛開始根本沒發現懷孕，以為只是變胖了，還幽默的說「懷孕後不用勉強自己縮小腹了」，兒子出生後忙著照顧小孩沒時間工作，讓她感嘆：「生小孩後，小孩睡覺的時間才是我的時間。」

彎彎表示現在的生活很幸福。（翻攝自彎彎Instagram）

彎彎2014年與老公結婚後12天便被拍到與插畫家「黃大爺」當街擁吻，還被爆出「泡溫泉」的調情訊息，讓她形象大傷，但老公最終選擇原諒她，並對她疼愛有加，在她懷孕期間把所有事情都攬過來自己做，讓彎彎滿意的說：「我現在很幸福。」