金賢重今退伍！1500粉絲不離不棄相迎
服完21個月兵役的金賢重，今天正式退伍。（翻攝自JOYNEWS24）
〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓男星金賢重先前因毆打前女友還讓對方未婚懷孕的醜聞，選擇在2015年5月12日低調入伍服役，在軍隊的這21個月裡，也持續與前女友崔女持續交戰中，後來DNA鑑定結果更證實金賢重就是孩子的爸，聲勢直直落。而就在今天（11日），金賢重已經完成從軍義務，正式從京畿道高陽市的30師團退伍，現場也聚集了來自世界各地的1500名粉絲來迎接偶像，場面十分動人。
約1500名粉絲今聚集在京畿道高陽市的30師團，要來迎接偶像退伍。（翻攝自SBSfunE）
以一身軍裝現身在粉絲和記者面前的金賢重，先是對大家特地在寒冷的天氣中來迎接他退伍，表達了誠摯的謝意，對於退伍心情，他則表示：「入伍時剛好處於人生非常艱難的時期，以一種展開心的人生、下半場新的開始的心情進入軍中；說實話，還是有很多擔心害怕的地方，不過真正進來之後，一切擔心煩惱都消除了。」對於一直鼓勵著自己、不離不棄的粉絲們，金賢重也感性表示：「很多人都一直相信並守護著我，再次對於大家願意在這樣寒冷的天氣中來接我表示感謝。」
約1500名粉絲齊聚在京畿道高陽市的30師團前迎接偶像退伍。（翻攝自Newsen）金賢重今天一身軍裝親自現身與粉絲還有記者們問候。（翻攝自TVREPORT）來自世界各地的粉絲今天一起高舉手幅迎接金賢重退伍。（翻攝自Newsen）
而由於當時他選擇低調入伍，粉絲沒能在他入伍前見到最後一面，直到相隔21個月後才又見面，金賢重也感到十分抱歉，表示自己在這21個月思考了很多，也獲得了不少勇氣。至於退伍後的活動計畫，金賢重強調要先去跟父母見面，目前雖然仍未有確切的活動計畫，但是為了粉絲們，會盡快重返舞台來和大家見面。此外，金賢重與崔女之間的仍在進行針對對方的詐欺、名譽毀損與偽造文書的官司訴訟當中，究竟在金賢重退伍後，雙方之間的鬧劇是否能盡快終結，也十分引發注目。
金賢重表示自己在軍中的21個月裡獲得了很多，未來也會為了粉絲盡快重返舞台。（翻攝自mydaily）
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