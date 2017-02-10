花英姊妹威脅荒謬惡行 T-ARA前經紀人：都是事實

花英、孝英這對雙胞胎姊妹因在綜藝節目《TAXI》以受害者之姿談起當年「T-ARA」的霸凌事件，讓當時工作人員相當不滿，而被爆出不少料來，引發熱議。（翻攝自tvn）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓女團「T-ARA」在5年前因疑似全體共同「霸凌」成員花英，導致她被迫退團而形象一落千丈，從原本A咖女團成為遭全民唾棄的C咖小團，重挫所有成員的演藝事業。然而，在5年之後，花英日前與雙胞胎姊姊孝英在綜藝節目《TAXI》中，又主動提起退團往事，講到傷心處還一度落淚，讓「T-ARA」前工作人員終於看不下去，跳出來爆料花英過去一直在假裝受害者、謊稱腳傷打石膏不彩排反而去做美甲，甚至是威脅要「刮花」後來也已退團的前成員雅凜臉的簡訊內容，情勢一夜翻轉，引發譁然；對此，「T-ARA」的一名前經紀人也出面證實，這些爆料內容都是真的，徹底揭穿花英的假面具。

花英當年明明腿只受了小傷，卻自稱傷勢嚴重要打石膏，還拒絕參加彩排返回飯店做美甲的事實也被曝光。（翻攝自首爾體育）

根據《東亞體育》報導，一名過去曾擔任「T-ARA」經紀人的A某，9日晚間接受了韓媒的電話訪問，親自對花英、孝英姊妹倆聯手威脅要傷害雅凜的事件做出回應，「現在所有在網路上引發爭議的內容，全部都是事實，只要是當時的工作人員，都對此全然知情」。而對於遭公開的孝英與雅凜之間的威脅簡訊，他也證實那確實就是當時孝英本人發給雅凜的沒錯，當時也有不少工作人員至今都還保管著相關的簡訊內容，因此大家對於花英、孝英姊妹倆在節目上裝可憐的那些言論，都覺得荒唐不已。

工作人員因看不下去花英的言論，曝光了當時她傳訊威脅要傷害現在已經退團的雅凜的內容。（翻攝自KBS News）

除了直接透過訊息威脅雅凜本人說：「等我去《音樂銀行》揍妳，我會刮花妳的臉，讓妳無法上節目」之外，A某更透露：「我們當時甚至還接過花英、孝英方面的威脅電話，對方嗆聲說孝英身上攜帶著凶器，要我們都小心點」，誇張行徑令人瞠目結舌。不過身為加害者的花英，卻在節目中說出自己不了解社會生活、獨自一人關在房間裡哭了很久而暴瘦這樣的言論，這樣的行為在知情人士眼裡看來根本無法理解，而且更是荒謬到不行，因此才會在事情爆發5年後才選擇紛紛站出來揭開事實真相。

花英在節目中以受害者之姿稱自己當時不了解社會生活、獨自一人關在房間裡哭了很久而暴瘦，讓所有知情人士聽了都傻眼到不行。（翻攝自tvN）