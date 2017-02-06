小賈合體PIKO太郎跳PPAP 想改名：賈斯汀PIKO太郎

PIKO太郎（左）、小賈斯汀在廣告拍攝現場即興跳起《PPAP》舞步。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本搞笑藝人PIKO太郎去年推出洗腦神曲《PPAP》，被小賈斯汀在推特轉發，讓他一夕之間爆紅登上事業巔峰，如今2人終於相見歡，一起合拍廣告扮演師生，小賈俏皮捏著PIKO太郎的下巴外，還現場即興與PIKO太郎合跳《PPAP》舞蹈，場面相當爆笑。

小賈斯汀（左）、PIKO太郎合體拍廣告演師生。（翻攝自網路）

小賈斯汀今在臉書公布與PIKO太郎合作的花絮照，原來是日本軟銀日前邀請2人合拍廣告，花絮影片中PIKO太郎照樣穿上招牌豹紋裝，小賈斯汀則穿上藍色學生制服現身，PIKO太郎一見到恩人小賈斯汀，就立刻上前給了一個大擁抱，大喊：「終於見面了，我能夠紅起來都是因為你，真的太感謝了」，小賈也開心回應表示能合作很開心，2人更現場拿起桌上的蘋果和鳳梨，大跳《PPAP》招牌舞步。PIKO太郎對於能和恩人小賈斯汀合作，笑稱「他真的是小賈沒錯吧」，終於實現一直以來的願望，甚至誇張表示想將名字改成賈斯汀PIKO太郎。

小賈斯汀穿上藍色學生制服拍攝日本軟銀廣告。（翻攝自網路）