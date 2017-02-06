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酸民狠譏素顏像歐巴桑 金高恩心酸急刪照

2017/02/06 19:13

金高恩今日在Instagram曬出素顏自拍，遭酸民嗆長得醜，隨後火速刪掉自拍照。（翻攝自中央日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星金高恩演出韓劇《奶酪陷阱》走紅，之後又在夯劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》飾演「鬼怪新娘」人氣暴漲，事業再創高峰。今日，金高恩在Instagram曬出素顏自拍照，開心與粉絲分享度假時光，沒想到卻遭酸民批評「女版俊烈」、「也太平凡了」，不敵酸民謾罵，金高恩將該照片刪除，卻又被嗆「玻璃心」。

南韓網友狠酸金高恩（右）素顏照與「醜帥歐巴」柳俊烈神似。（合成圖，翻攝自柳俊烈Instagram、mydaily）

金高恩今日在Instagram難得公開素顏照片，模樣清純羞澀，皮膚白皙光滑，穿著休閒地對著鏡頭微笑，照片一出卻被酸民攻擊，「像是生了孩子的大媽」、「很路人的臉」、「我妹妹好像更漂亮」，還有網友表示金高恩素顏照與「醜帥歐巴」柳俊烈神似，封她是「女版俊烈」，被酸民猛批長相平凡，金高恩似乎有些難過，隨後也將自拍照刪除。粉絲也立刻湧入IG幫金高恩加油打氣，「別在乎酸民說的」、「明明很漂亮」、「金高恩演技很好，有獨特的氣質」。

事實上，金高恩出道以來外貌一直是網友間的話題，南韓節目《名單公開》更曾選出歌手PSY、搞笑藝人李秀智和金高恩是「長相最相似的明星」，雖然金高恩外貌有別於一般女演員亮麗的外型，但她仍憑著獨特的氣質與魅力受到觀眾喜愛。

金高恩出道以來，就曾被說長相與歌手Psy、搞笑藝人李秀智相似。（翻攝自微博）

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