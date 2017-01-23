蔦屋書店明開幕 WIRED TOKYO咖啡菜單曝光！

WIRED TOKYO推出台灣限定特餐，以2～4人為主。（記者凃盈如攝）

〔記者凃盈如／台北報導〕有著世界最美書店名號的「蔦屋書店」，旗下「Book & Café」正式進駐統一時代百貨，名為「TSUTAYA BOOKSTORE信義店」，將於明日正式開幕，今日舉辦媒體內覽會。此為中環集團旗下得利影視與日本TSUTAYA店鋪的株式會社TSUTAYA攜手開設的蔦屋書店台北一號店，共163坪、100個座位，以獨自的Lifestye 主軸展開商品線，並且是與WIRE TOKYO合作，於台灣首次復合，空間含書店、CAFÉ、餐廳等，預計於3年內展5家店。

TSUTAYA BOOKSTORE信義店明天開幕，複合的WIRED TOKYO咖啡店也將同步營運，咖啡價格帶約120～180元。（記者凃盈如攝）

蔦屋書店本次結合了來自日本涉谷的咖啡餐廳 「WIRED TOKYO」聯手打造BOOK & CAFÉ Style的新型態BOOK & CAFÉ，提供閱讀、用餐、工作、聚餐的空間，且跨足實體書店領域並融合咖啡店的空間，讓消費者可以自由地閱讀尚未購入的書籍，並在舒適座位上，享受WIRED TOKYO 的咖啡、飲品及餐點。

WIRED TOKYO除了咖啡之外，也販售輕食﹑簡餐。（記者凃盈如攝）

WIRE CAFÉ餐點為日本原汁原味來台，提供輕食、咖啡、酒類、簡餐等，咖啡120～180元、 酒類為140～240元，燉飯、義大利麵約320～450元，沙拉320～340元，另有pizza、漢堡等選擇，另外提供2～4人的「台灣限定套餐」，有湯、沙拉、主餐、甜點、飲品，價格帶落在1,280～2,480元。

WIRED TOKYO也販售smoothie果昔、漂浮。（記者凃盈如攝）

書店部分販售中日文、西文書籍雜誌，現場書共有15,000冊，全都可以在場免費看，由於主打生活風格面向，於是料理相關書籍占2,000冊，此外販售藍光及DVD，生活雜貨、文具，以及有首次來台的日本蔦屋書店自有品牌，文具部分則有90%都是從日本帶引進的，講究設計感。

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