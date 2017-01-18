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命理師大膽預測 劉德華2年半後動念退休

2017/01/18 22:18

劉德華泰國拍攝廣告墜馬。（台灣映藝提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕劉德華昨天在泰國拍廣告發生墜馬意外，小孟老師以塔羅牌占卜，為他抽到的是「惡魔牌」逆位，他直呼：「不太樂觀，蠻嚴重的！」小孟老師表示，牌面全黑色，代表衝到不好的氣，也有前世因果關係；惡魔牌代表15，意味這次受傷可能要約15個月才能康復，但可能因此留下後遺症，未來不太適合接拍動作戲，不過他大膽預言：「15個月後會比現在更旺！」

塔羅牌老師小孟老師。（翻攝自臉書）

小孟老師也提到，經過這次受傷，劉德華會開始改變想法，可能開始改拍文藝片，或是以歌唱方面為主，媒體報導會聚焦在他傷後的表現，因此聲勢再往上衝，但約2年半左右，可能也會因受傷所帶來的後遺症，讓他重新思考人生，興起退休、好好享受天倫之樂的念頭。

易經姓名學老師吳美玲。（翻攝自臉書）

易經姓名學老師吳美玲分析，認為劉德華今年的流年不好，這次的意外，有可能會有金錢糾紛，理賠問題上要小心處理；治療的過程辛苦，但必須好好休養，不可輕忽，以防未來再復發。

同時表示，劉德華這3年是「空亡期」，在很多方面會遇到障礙，包括受傷等意外等，可靠安太歲、點光明燈、超度冤親債主等化解，今年10月到明年10月，人生會出現轉捩點，像是觀念的轉變，或是跑道轉換等等。

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