「咘啾咪」被拱出道！修杰楷笑虧Mia團長魂

「咘揪咪」（左）被拱出道，方志友（右）笑說Mia最狂野。（合成圖，翻攝自修杰楷、方志友臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈星二代萌娃紅翻！賈靜雯二女兒咘咘和方志友、歐漢聲的女兒Mia和JOJO日前合體組成「咘揪咪」，可愛的畫面讓網友喊出道，方志友受訪時更笑說Mia個性非常狂野，讓修杰楷力推她當團長。

方志友說Mia（左）是森林的孩子。（翻攝自方志友臉書）

據《ETtoday》報導，方志友聊到女兒Mia，笑說她個性很狂野，只要有人開口邀約她去走走，她一定馬上說好啊！事實上，日前修杰楷曾表示，要是「咘揪咪」真的出道，Mia一定是團長，「咘咘就是別人叫她幹嘛就幹嘛的那種。」而JOJO則像仙女一樣，活在自己世界，不吵也不鬧，方志友更笑說，個性完全不同的她們，要是一起拍實境秀，應該會滿有趣的。

另外，雖然Mia只比咘咘晚4天出生，都是獅子座的女孩，但方志友卻把天不怕地不怕的Mia比喻成「森林的孩子」，反觀咘咘有時候還是會叫「爸爸、媽媽」，而賈靜雯也在臉書透露，咘咘討厭沙，也討厭雪和草皮，是標準的公主病小孩。

左起修杰楷、楊銘威、歐漢聲，3人的女兒在網路上人氣非常旺。（翻攝自修杰楷臉書）