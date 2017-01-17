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林心如送這個給姊妹淘 大家都說讚

2017/01/17 19:04

林心如婚禮伴手禮送給姊妹淘們ReFa白金美容滾輪，讓親友團讚不絕口。（SOGO提供）

〔記者凃盈如／台北報導〕女星林心如在結婚時送了姊妹淘一件伴手禮，讓大家讚不絕口。一探這神秘禮物，正是近來悄悄進駐SOGO的日本知名美容滾輪品牌ReFa。ReFa從2009年2月推出後，2011年銷售就突破100萬支，目前在全球10個國家銷售，至今已經在全世界賣出500萬支，且連續4年獲選為葛萊美獎致贈藝人的官方禮品。

ReFa CARAT RAY為最新款美體神器，揉捏力度均勻，可防水，淋浴泡澡也可使用，亦可用於肩頸及上臂、小腿等處。9,900元。（SOGO提供）

ReFa打破既有滾輪的按摩概念，可美容和健身，以滾輪重現按摩技藝，促進血液循環，且每隻上面都有太陽能板，透過手柄上的太陽能板吸收光線，產生微弱的「微電流」，且在與肌膚接觸的滾輪表面施以「白金鍍層」，美觀之外，還強調每個切面只有0.01毫米誤差，讓肌膚可全然被照護，從臉部輪廓、頸部、胸前、大腿、小腿等，都有可對應的選擇，並且容易使用，也容易感受到被按摩的手勁。

ReFa S CARAT ，28克重量，可輕柔滾動按壓，打造緊緻的眼周、唇周。4,900元。（SOGO提供）

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