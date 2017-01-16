（影音）蜜拉喬娃維琪底家開吃 捕獲野生女神趁現在！

蜜拉喬娃維琪惡靈古堡最終章首映會。（記者王文麟攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕相隔20年！蜜拉喬娃維琪再度登台，今晚甚至現身台北信義區街頭，首映會現場因此擠進超過千名觀眾，她一現身現場即陷入瘋狂，蜜拉大展親民面，自拍、簽名來者不拒，甚至預告晚上會到101吃飯，還打算四處晃晃，影迷有望捕獲野生蜜拉喬娃維琪！

蜜拉喬娃維琪惡靈古堡最終章首映會。（記者王文麟攝）

蜜拉喬娃維琪再度大秀華語：「你好」、「謝謝」、「我愛妳們」，一舉一動都引起尖叫，電影公司今在台北信義威秀前廣場鋪上紅毯，兩旁擠滿群眾搶看「女神」，有不少影迷下午就在寒風中守候。

蜜拉喬娃維琪惡靈古堡最終章首映會。（記者王文麟攝）

蜜拉和導演老公保羅安德森來台宣傳《惡靈古堡：最終章》，今晚除和粉絲近距離接觸，片商也請來舞者大跳殭屍舞、殭屍化妝大賽冠軍和舞龍舞獅助陣，相當熱鬧，蜜拉在台上脫口而出晚上會到101吃飯的行程，主持人阿Ken一聽有點猶豫要不要翻譯，現場就有人大喊一定會去，阿Ken用英文回：「你要去？那...我也沒辦法阻止你，看你運氣囉。」蜜拉和保羅莞爾。

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