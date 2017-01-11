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海倫清桃淚訴家暴 老公竟回「打她是為她好」

2017/01/11 23:00

海倫清桃現指控老公毆打、監控。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕海倫清桃日前在臉書失控自爆身世，事後又和瞞婚18年的老公戴發奎出面開記者會解釋，引發一連串「謊言人生」，但海倫清桃今又控訴老公家暴、長期監控，讓她決定離家出走，沒想到戴發奎竟回應，「這一切都是為栽培她，都是為她好」。

海倫清桃（右）和老公戴先生（左）日前召開記者會澄清身世，卻越描越黑。（資料照，記者陳逸寬攝）

據《ETtoday》報導，戴發奎坦言記者會後，兩人回到家中有發生爭執、「推擠」，他竟語出驚人直言她覺得我打她，一直說我控制太多，但這一切都是為栽培她，都是為她好。」不否認對海倫清桃施暴。

對於扯謊身世、學歷、演員證造假，戴發奎竟硬拗，海倫清桃嫁來花蓮不是花蓮人是哪裡人，更反嗆景美女中「景美有什麼好不爽的，為何要說傷害校譽。」但他也強調，說謊只是為了想爭取公平的演出機會，一切都是希望海倫清桃演藝事業能更好，還反問「我們到底傷害了誰」價值觀扭曲令人咋舌

海倫清桃本來自稱是越南影后，有「越南林志玲」之稱。（翻攝自海倫清桃臉書）

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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