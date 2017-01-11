執意娶不倫女星 岡田准一恐遭傑尼斯開除

岡田准一（左）與宮崎葵（右）交往近6年，近來傳出兩人將在今年夏天結婚。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕傑尼斯偶像岡田准一與宮崎葵婚事頻傳，今有報導指，岡田准一若執意要與宮崎葵結婚，將面臨被傑尼斯事務所開除的冏境，屆時成軍11年的V6勢必會解散，成為繼SMAP解散後，下一個瀕臨解散的團體，引發討論。

繼SMAP解散後，V6也面臨解散風波。（翻攝自網路）

《東京Sports》報導，36歲岡田准一已到適婚年齡，他與31歲宮葵交往近6年，2011年兩人合作電影擦出愛火，當時女方尚未與前夫離婚，讓他被冠上小王頭銜，甚至還傳以親密簡訊約泡湯，這段不倫戀讓宮崎葵形象受創，隨著宮崎葵恢復單身，岡田准一也從小王疑雲，搖身成正牌男友，感情穩定的兩人，除了已同居，還被拍到十指緊扣共赴神社參拜祈福，傳出好事將近。

岡田准一（左）與宮崎葵（右）目前已正甜蜜同居中。（翻攝自FRIDAY）

岡田准一不顧傑尼斯事務所的反對，決定在今年夏天與宮崎葵結婚，若兩人真的步入婚姻，同等於公開戀情，也間接承認當初是以小王之姿介入宮崎葵婚姻，多年來建立的良好形象也會瞬間崩盤。

岡田准一（左）去年曾被拍到與宮崎葵（右）十指緊扣赴神社參拜。（翻攝自flash）