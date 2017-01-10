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人氣夯爆！AOA雪炫卻揭露私下不常被認出

2017/01/10 08:57

AOA成員雪炫擁有超高人氣，卻自爆私下不常會被認出。（翻攝自Naver）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓女團「AOA」成員雪炫，因擁有天使臉孔、魔鬼身材而受到大批粉絲喜愛，讓她各種廣告代言邀約更是接到手軟，幾乎在大街小巷都能夠輕易看到她的廣告文宣或立牌，儼然成了團內的人氣成員。然而，這樣的高知名度，似乎卻完全沒有影響到雪炫的私生活，不禁讓人感到有些意外。

雪炫因擁有美麗臉蛋與姣好身材，受到不少廣告商的青睞以及粉絲們的喜愛。（翻攝自GMARKET）

在9日播出的《拜託冰箱》節目中，雪炫就被主持人問到：「成為大勢人物後，生活有了什麼變化嗎」，雪炫給出了「沒有」的回答，並接著表示：「我其實不是那種識別度很高的人」，透露自己私下其實與大家所想的完全不一樣，並不常被認出；雪炫更補充，自己偶爾還會搭乘大眾交通工具回家，也可以舒服地去咖啡廳休息，令人大感意外。主持人後來就問她：「那會希望被人認出來嗎」，雪炫就表示獨自一人的話就還好，「不過仍擔心這樣可能會引發一些騷動」。

雪炫自爆私下偶爾會搭乘大眾交通工具，還可以悠哉去咖啡廳放鬆。（翻攝自首爾體育）

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