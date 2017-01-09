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謝佳見防塵衣當太空裝 洪小鈴吐槽像養蜂人

2017/01/09 20:19

《獨家保鑣》謝佳見（左）與洪小鈴首次穿防塵衣。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立、東森8點華劇《獨家保鑣》中，洪小玲與孫沁岳這一對的感情一直未成功，可急壞了一票支持他們的觀眾，而近期劇情發展相當虐心，孫沁岳所飾演的「國隆」遭人暗算，因而染上病毒，生命危急遭隔離，也讓原本無法面對這段感情的洪小鈴終於正視，並對他開口說出「我愛你」。

《獨家保鑣》謝佳見與洪小鈴首次穿防塵衣。（三立提供）

最近拍攝一場洪小鈴與謝佳見穿著防塵衣探視孫沁岳病情，兩人都是第一次穿上防塵衣，在拍前還互讚說：「我們這麼高，穿起來一定很帥氣！」謝佳見還認為這造型就跟太空裝沒兩樣，直呼感覺真的好像要飛去外太空，洪小鈴還開他玩笑說：「你穿這樣，我還以為是抓蜜蜂的養蜂人。」

《獨家保鑣》謝佳見與洪小鈴首次穿防塵衣。（三立提供）

不過防塵衣穿上後的感覺，反倒讓洪小鈴與謝佳見異口同聲叫說：「我絕不要再碰這種衣服了。」原來是他們不知穿這衣服後，身體裡面非常不透氣悶熱，全身包住而且不停的流汗，簡直就像在三溫暖，謝佳見笑說：「這好比穿了排汗衣物在減肥，女生要立即達到減肥效果，相信來試試一定會滿意。」最好笑是兩人拍完脫下全身衣物，臉部完全漲紅，洪小鈴還幽默說：「我們都血壓高了嗎？」

《獨家保鑣》謝佳見首次穿防塵衣，直呼很像太空人。（三立提供）

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