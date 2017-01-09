糗翻！艾瑪史東為《樂》導演獻抱抱 結果竟...

艾瑪史東（左）原本想給《樂來樂愛你》導演達米恩查澤雷（中）一個抱抱，結果竟發生了相當尷尬的情況。（翻攝自ELLE）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在今年的第74屆金球獎上，被提名7項大獎的熱門夯片《樂來樂愛你》，目前典禮還在進行時，就已經奪得最佳原創歌曲、最佳原創配樂、最佳劇本，以及最佳男主角等4項大獎，成績相當亮眼。而有網友在看直播時，就發現女主角艾瑪史東竟在頒獎之時出了一個天大的糗，在網路上引發熱烈討論。

《樂來樂愛你》被提名7項、目前已經拿下4個獎項；圖為導演達米恩查澤雷。（路透社）

在台上頒獎人宣布《樂來越愛你》獲得音樂或喜劇類電影的最佳劇本獎後，導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）以及男女主角萊恩葛斯林、艾瑪史東都一起開心站了起來，萊恩葛斯林搶了頭香給導演一個抱抱，但在要換艾瑪史東抱的時候，導演竟完全沒看到，而是側身上前去吻自己的女友奧莉薇亞漢米爾頓（Olivia Hamilton），讓抱抱撲空的艾瑪相當尷尬；遲遲才發現這個窘境的達米恩查澤雷也面露驚訝及羞愧神情，成了這次頒獎典禮上最尷尬的一幕。

艾瑪史東（左二）湊上前要去抱導演達米恩查澤雷（右二）時，對方完全沒發現，還側身去親吻自己的女朋友，讓她抱抱撲空。（翻攝自ELLE）