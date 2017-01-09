海倫清桃感人故事全造假 出版社：接受全面退書

海倫清桃身世、年齡、學歷全造假，「電影從業人員登記證」出生地也註記花蓮，恐涉偽造文書。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕海倫清桃昨和結婚18年卻當隱形人的老公戴發奎現身，開記者會招認在臉書上的內容全是真的，坦承身世、學歷、年齡全造假，出入以名車代步、全身名牌的原因，是因為越南背景「怕被人看不起」，她2014年曾推出自傳《我用勇氣與驕傲在黑暗中種下一道光》，出版社「暖暖書屋」在臉書宣布，接受民眾退書並全面回收市面上的書籍。

海倫清桃曾出版自傳《我用勇氣與驕傲在黑暗中種下一道光》，出版社暖暖書屋宣布，接受讀者退書，並全面回收書籍。（翻攝自網路）

海倫清桃昨大動作開記者會，哭著招認7大謊言，包含年齡、身世、出生地、景美女中及UCLA學歷全造假，老公戴發奎也發言，透露買保時捷跑車、名牌包等行頭給她，是為了不讓人看不起，為她「製造行情」，透露是因老婆疑似罹癌、又被在越南的生母威脅爆料身世，想不開企圖吞藥自殺，為了讓她回家只好出此爆料下策，不料被網友狠「越生回家」。

而新聞局為她製發的「電影從業人員登記證」出生地欄註記花蓮，實際上是越南土生土長，恐涉偽造文書罪，另外，曾幫海倫清桃出版自傳的「暖暖書屋」出版社，昨表示接受讀者退書，會全面回收書籍，並對書中的內容錯誤造成民眾困擾致歉。