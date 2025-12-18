自由電子報
娛樂 最新消息

郭台銘老婆曾馨瑩霸氣出手 助陣閨密八點檔首映會「6位數禮服」

潘奕如和曾馨瑩是20多年的朋友。（記者陳奕全攝）潘奕如和曾馨瑩是20多年的朋友。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕潘奕如、李沛綾、王晴、吳皓昇和羅子惟今宣傳民視八點檔《豆腐媽媽》，5人劇中都是豪門，為了治裝，潘奕如跟閨密、郭台銘老婆曾馨瑩借名牌禮服參與首映會跟特映會，一件就超過10萬元，吳皓昇打趣說，這種衣服不能借太多，「因為會連戲，萬一要落海或是被車撞，破一個洞就完了！」 讓現場哈哈大笑。

潘奕如和曾馨瑩是20多年的朋友，當年兩人一起在舞蹈圈發展，還曾跳過孫燕姿的世界巡迴演唱會，姐妹情一直保持至今。潘奕如說有時候會去郭董家挑衣服，有時候則是曾馨瑩幫她準備好放在警衛室，她再請快遞去拿，閨密情程度是無話不談，像是11月曾馨瑩才剛舉辦完舞蹈大賽，主持人就是潘奕如。

被問到曾馨瑩一件禮服價位是多少？潘奕如說她開鏡穿的那件要價10幾萬，還有一件LV的也要價不斐。她笑嘻嘻說郭董夫人是她的閨密，「少數幾個場合會借她的衣服，幫這角色更加分，畢竟我老公（吳皓昇）是郭董級的身分！」李沛綾馬上跟潘奕如說，「妳也不幫女兒謀福利！」意指戲裡女兒王晴，讓王晴趕忙說：「我不敢！」

民視《豆腐媽媽》記者會；羅子惟（左起）、李沛綾、吳皓昇、王晴。（記者陳奕全攝）民視《豆腐媽媽》記者會；羅子惟（左起）、李沛綾、吳皓昇、王晴。（記者陳奕全攝）

此外，王晴此次飾演千金大小姐，還勾搭上蘇晏霈的老公，苦笑說這樣的壞女人角色一定會被觀眾罵，但她很希望有所突破，「我就是希望走在路上可以被人家罵！被唾棄！」李沛綾想到以前演反派，有次過年去屏東參與活動，被一位阿姨追著狂打，還罵她：「為什麼要欺負我們美鳳！」好在公司的人趕快把她帶走。

點圖放大header
點圖放大body

