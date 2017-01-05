侯怡君錢夠用就好 甘為這件事「把自己都送出去」
2017/01/05 08:06
侯怡君以公益為一生職志，一個月能推掉近20個業配文邀約，但宣傳公益就相當認真。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人侯怡君的父親患有視網膜色素病變夜盲症，視力幾乎完全退化，讓她長期關心並資助夜盲症協會，今年自掏腰包數萬元，贊助協會印製1萬個公益紅包袋，讓民眾無限量索取，她2日在臉書開直播「鐵妞會客室」，本來只是單純想教網友如何索取，沒想到意外獲得熱烈迴響，不僅1萬多人分享，更累積超過3萬則留言，因為反應實在太熱烈，她豪氣十足的加碼，送出價值上萬名牌長夾、珍珠鑽石項鍊給網友抽獎，連剛買要價3萬5千元的電動滑板車也一併捐出。
侯怡君2日開直播分享索取公益紅包袋方法，意外獲得廣大迴響。（翻攝自臉書）據《中國時報》報導，侯怡君自認推銷商品會心虛，從不接業配文，但只要一宣傳公益，就能卯起來推廣，甚至「把自己整個人送出去」都沒關係，而她本來只想純做公益，但直播效益太大，吸引許多廠商前來贊助，產生愛心滾動效應，她透露包括某扶輪社社長、汽車廠商老闆、電動滑板CEO都有看到當天直播，都主動跟她經紀人連繫，願意提供車子、滑板車，或是出資幫忙印更多公益紅包袋，而且強調不需露出品牌LOGO，沒有商業目的，讓她超級感動：「有善念的人會遇到更多活菩薩。」她對物質需求不高，人生哲學一直都是「錢夠用就好」，以公益為一輩子職志。
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