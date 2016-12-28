隋棠老公3句話 引上萬網友反省「如何當個父母」

隋棠婚後經常在臉書曬出一家三口的幸福模樣。（翻攝自隋棠臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕長腿名模隋棠嫁給老公Tony，婚後育有1子Max，日前也透過臉書宣布懷上第二胎女兒，準備迎接一家四口的幸福到來，她今也在臉書曬出一段和老公的對話，超正面的教育觀念立馬被網友讚爆。

隋棠老公Tony的教育觀被網友讚爆。（翻攝自隋棠臉書）

隋棠今po出一張兒子顛腳試圖想開廁所門找爸爸的照片，並表示自己拿給老公Tony看後，Tony便感慨的說道：「妳看，每個孩子從小都會很自然地想緊緊黏著他們的父母。。。直到大人讓他們失望。我會努力永遠不讓Max失望。」隋棠聽完後也認同的表示：「與其光期望孩子成為理想中的優秀樣貌，將『如何讓自己成為一個合格、不讓孩子失望的父母』作為目標是不是更重要呢？」

隋棠（左）日前透露因為老公的出現，讓她變成更好的人。（翻攝自隋棠臉書）

此po文一出，立刻惹來萬名網友按讚，並紛紛留言「謝謝隋棠賢伉儷今天這篇文章，讓我重新思考如何當個父母」、「Tony哥說出一句經典名言！！！」、「好有智慧的一句話，你真lucky ! 因為有他所以你變得又更好了！」引起熱烈迴響。