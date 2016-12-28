（影音）郭雪芙變身喪屍 工作人員：被咬也甘願

郭雪芙在《火星情報局》第二季扮演喪屍。（多利安提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕郭雪芙超愛看喪屍片，著迷到不但私下愛揣摩喪屍的動作，之前她穿古裝拍戲時，故意學喪屍走路，讓一票粉絲猛誇可愛又有趣，連在和好友晨翔拍廣告，也要拉著他一起模仿。就在前陣子，郭雪芙主持的網路節目《火星情報局》第二季，特地錄製一段詭譎的開場，還安排她與節目班底一同扮成喪屍，讓她興奮直呼終於美夢成真。

郭雪芙在《火星情報局》第二季扮演喪屍。（多利安提供） 郭雪芙在《火星情報局》第二季扮演喪屍。（多利安提供）

正式錄影當天，製作單位對她表示，節目的一開始會安排舞群表演，藝人只要意思一下就好，但郭雪芙因為平常就一直嚷嚷很想演女喪屍，好不容易有這個機會，於是不斷偷偷要求化妝師幫她畫得可怕一點，她笑說：「我原本想畫得更over，但被經紀人阻止，因為怕畫到最後會認不出我是誰。」

這段演出拍了3、4次，郭雪芙與其他藝人輪流在鏡頭上面露猙獰、不斷耍狠，沒想到導演卻是邊錄邊笑，因為認為她演喪屍很可愛，一點也沒有可怕的感覺，反而很像貓，就連工作人員也笑稱：「即使被她咬了也沒關係。」

郭雪芙一直夢寐以求詮釋可怕的喪屍，這次的開場表演雖然短短幾分鐘，卻讓她大呼好辛苦，她說：「在開錄前我超興奮，覺得很酷，但那天演了很多次，不但要一直嘴巴開合假裝想咬人，還要不停用喉嚨發出低嗚怪聲，演完之後覺得喉嚨好乾、嘴很酸，想不到演個喪屍會那麼累人。」

平常郭雪芙就是喪屍片的忠實觀眾，各式各樣的喪屍片都愛看，她笑說：「我是那種明明怕得要死還硬要看的類型，也會揪朋友一起害怕，但是如果太噁心的我就沒辦法。」

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