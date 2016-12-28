限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（影音）郭雪芙變身喪屍 工作人員：被咬也甘願

2016/12/28 19:16

郭雪芙在《火星情報局》第二季扮演喪屍。（多利安提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕郭雪芙超愛看喪屍片，著迷到不但私下愛揣摩喪屍的動作，之前她穿古裝拍戲時，故意學喪屍走路，讓一票粉絲猛誇可愛又有趣，連在和好友晨翔拍廣告，也要拉著他一起模仿。就在前陣子，郭雪芙主持的網路節目《火星情報局》第二季，特地錄製一段詭譎的開場，還安排她與節目班底一同扮成喪屍，讓她興奮直呼終於美夢成真。

郭雪芙在《火星情報局》第二季扮演喪屍。（多利安提供）郭雪芙在《火星情報局》第二季扮演喪屍。（多利安提供）

正式錄影當天，製作單位對她表示，節目的一開始會安排舞群表演，藝人只要意思一下就好，但郭雪芙因為平常就一直嚷嚷很想演女喪屍，好不容易有這個機會，於是不斷偷偷要求化妝師幫她畫得可怕一點，她笑說：「我原本想畫得更over，但被經紀人阻止，因為怕畫到最後會認不出我是誰。」

這段演出拍了3、4次，郭雪芙與其他藝人輪流在鏡頭上面露猙獰、不斷耍狠，沒想到導演卻是邊錄邊笑，因為認為她演喪屍很可愛，一點也沒有可怕的感覺，反而很像貓，就連工作人員也笑稱：「即使被她咬了也沒關係。」

郭雪芙一直夢寐以求詮釋可怕的喪屍，這次的開場表演雖然短短幾分鐘，卻讓她大呼好辛苦，她說：「在開錄前我超興奮，覺得很酷，但那天演了很多次，不但要一直嘴巴開合假裝想咬人，還要不停用喉嚨發出低嗚怪聲，演完之後覺得喉嚨好乾、嘴很酸，想不到演個喪屍會那麼累人。」

平常郭雪芙就是喪屍片的忠實觀眾，各式各樣的喪屍片都愛看，她笑說：「我是那種明明怕得要死還硬要看的類型，也會揪朋友一起害怕，但是如果太噁心的我就沒辦法。」

影片連結：

相關新聞

推薦新聞
JJ助陣風雲榜 陳勢安海K李佳薇 JJ助陣風雲榜 陳勢安海K李佳薇
2016/12/28 21:33
情傷後首露面 Jolin唱舊愛的歌 情傷後首露面 Jolin唱舊愛的歌
2016/12/28 21:23
徐乃麟救援吳淡如失敗 燙手山芋換他接！ 徐乃麟救援吳淡如失敗 燙手山芋換他接！
2016/12/28 21:20
她勝Baby劉亦菲受封中國最美 網軍崩潰：搞笑吧 她勝Baby劉亦菲受封中國最美 網軍崩潰：搞笑吧
2016/12/28 20:58
全世界最沒良心的動物？呂文婉：前夫！ 全世界最沒良心的動物？呂文婉：前夫！
2016/12/28 20:55
郭書瑤害羞依偎GD 最萌身高差超可愛 郭書瑤害羞依偎GD 最萌身高差超可愛
2016/12/28 20:49
跨年沒伴 解婕翎薄紗徵男友 跨年沒伴 解婕翎薄紗徵男友
2016/12/28 20:45
小馬突卸外景主持棒！ 坦言累了乏了 小馬突卸外景主持棒！ 坦言累了乏了
2016/12/28 19:54
林真亦剪開迷彩服 高雄車展爆乳 林真亦剪開迷彩服 高雄車展爆乳
2016/12/28 19:52
（影音）郭雪芙變身喪屍 工作人員：被咬也甘願 （影音）郭雪芙變身喪屍 工作人員：被咬也甘願
2016/12/28 19:16
（影音）楊麗花霸氣回歸 舉辦海選找接班 （影音）楊麗花霸氣回歸 舉辦海選找接班
2016/12/28 18:49
王彩樺為戲不補妝 網友驚呼：大嬸妳哪位？ 王彩樺為戲不補妝 網友驚呼：大嬸妳哪位？
2016/12/28 18:47
艾莉絲臉書1年未曬老公合照 原因是... 艾莉絲臉書1年未曬老公合照 原因是...
2016/12/28 18:44
台灣尋求競爭力 施振榮開的處方是這味 台灣尋求競爭力 施振榮開的處方是這味
2016/12/28 18:38
母女失散17年 G奶正妹下海拍AV「尋母」！ 母女失散17年 G奶正妹下海拍AV「尋母」！
2016/12/28 18:37
章子怡1家四口同框 愛女抓周竟抓到... 章子怡1家四口同框 愛女抓周竟抓到...
2016/12/28 18:23
單挑泰國謝金燕 賴銘偉尬舞搖落去 單挑泰國謝金燕 賴銘偉尬舞搖落去
2016/12/28 18:20
柯佳嬿放閃「找到熱茶」 坤達回應了！ 柯佳嬿放閃「找到熱茶」 坤達回應了！
2016/12/28 17:54
雪莉約會嘴開開 吃相獲讚直爽女神 雪莉約會嘴開開 吃相獲讚直爽女神
2016/12/28 17:47
德瑞克爽吃「姊妹丼」 蕾哈娜怒退追蹤翹臀珍 德瑞克爽吃「姊妹丼」 蕾哈娜怒退追蹤翹臀珍
2016/12/28 17:38
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.