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史上最慘頒獎典禮！南韓大鐘獎官方臉書直播僅6人收看

2016/12/27 18:27

李炳憲（翻攝自bnt）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓「第53屆大鐘獎」今晚在首爾世宗大學舉行，繼去年「大鐘獎」撂話「沒來沒獎」惹火影人，導致影帝后入圍者全體拒絕出席抵制，今年10名影帝后候補再度集體賞了「大鐘獎」一記閉門羹，僅「憲哥」李炳憲隻身參加頒獎典禮，就連上屆影帝后黃正民、全智賢也因另有行程不克出席，星光零落讓人不忍直視，官方臉書直播典禮實況更是慘不忍賭，紅毯時一度僅有2人收看，典禮開始1小時後收看人數也只有6人，慘淪南韓影史大笑話。

近期在夯劇《鬼怪》飾演三神奶奶的李依，以電影《萬惡新世界》入圍最佳女配角獎。（翻攝自news1）大鐘獎官方臉書直播典禮實況僅10人按讚，收看人數慘在個位數徘徊。（翻攝自臉書）

大鐘獎由文化部協辦，是南韓唯一官方舉辦的電影獎，與青龍獎、百想藝術大獎並列南韓3大影視獎，甚至還曾獲得「南韓奧斯卡」的美譽，但隨著去年大會主席公開表示「沒來沒獎」，導致公信力直直落，23日大會才向媒體打包票表示已向影人道歉，大部分的入圍獎也將出席頒獎典禮，沒想到事後卻被宋康昊、崔岷植、郭度沅、河正宇、尹汝貞、裴斗娜、沈恩敬、李泰蘭、強藝元等9名影帝后入圍者以「另有行程」打臉，而孫藝珍則在今早以「行程調整困難」為由，在最後一刻宣布抽腿，11名影帝后入圍者只剩李炳憲獨撐大局而夯片《屍速列車》、《下女的誘惑》更直接拒絕報名。

雖然事前大鐘獎特地向外界消毒「不參加也有機會獲獎」，但仍難獲大數民眾好感，連續兩年的慘狀讓網友直呼「乾脆趕快收收別辦了」！

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