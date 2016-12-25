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疑遭男偶像徒手襲胸 15歲Somi愣住

2016/12/25 22:27

全昭彌（左）疑似遭到宇信徒手碰到胸部。（合成圖，翻攝自OSEN、擷取自《THE SHOW》官方推特）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團成員「Somi」全昭彌，混血兒的外表和歌唱實力，吸引不少粉絲喜愛，日前她與男團UP10TION成員宇信一起主持音樂節目《THE SHOW》時，竟疑似遭男方徒手襲胸2次，畫面一出，立刻引發網友熱議。

全昭彌（左）疑似遭到宇信（右）徒手碰到胸部。（擷取自《THE SHOW》官方推特）

節目《THE SHOW》昨（24日）在官方推特上傳一段全昭彌和宇信的幕後花絮片段，畫面中，2人先是開心交談並與觀眾打招呼，這時宇信將手一揮，疑似直接碰上全昭彌的胸部，並且連續2次。遭對方手觸碰當下，全昭彌似乎嚇一跳，立刻後退後，隨後才恢復笑容，結束影片的拍攝。

由於全昭彌才年僅15歲，疑似遭到襲胸的畫面，在網路引起不小聲浪，還有網友要宇信出面道歉。不過該節目在很快的時間內就對外澄清，是影片角度問題，兩人實際上並沒有靠得那麼近，製作單位也確認過拍攝當下兩人沒有任何不愉悅的感受，並呼籲外界不要再做誤導性的揣測。雙方的經紀公司也聲明表示，「沒有外界所指的性騷擾事件。」

全昭彌以搶眼的外型和實力，在選秀節目中斬露頭角。（合成圖，翻攝自fn star、Produce 101臉書粉絲團）

宇信遭網友要求出面道歉。（翻攝自UP10TION臉書）

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