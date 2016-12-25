「VJ戀」分手曝光後 錦榮微博首PO說...

錦榮今早於微博PO文，祝福大家耶誕快樂。（圖擷取自「錦榮VivianDawson」的微博）



〔即時新聞／綜合報導〕天后「Jolin」蔡依林與錦榮共譜6年多的「VJ戀」，於上月協議分手，劃下句點，錦榮的臉書、微博自本月月中，就沒有再更新，今日上午8點多，錦榮又再度於微博PO文，祝賀大家耶誕節快樂，隨後也在下方，回應網友的留言。

錦榮的微博、臉書分別自12月11日、18日後，再無出現新訊息。適逢耶誕節，錦榮應景上傳裝飾華麗的耶誕樹照，樹下還擺放不少包裝精美的禮物，並寫下「Merry Christmas everyone, i hope Santa Claus has been to visit you all!祝大家聖誕節快樂，希望昨天晚上聖誕老人，有來過你們的家」。

PO文一出，湧入逾500筆留言回應，有網友看了表示，「不知道說啥好」，錦榮則回覆，「這樣說就夠」，也有人說，「希望今天有聖誕老人爬進你的煙囪」，錦榮打趣地答，「有了，起床時他還卡在那邊」，還有人替他加油打氣，「男神要開心哦」，錦榮則回，生活中的壓力，改天可以面對，反倒鼓勵粉絲，「耶誕節不管怎麼樣，大家都要開心！」似乎心情還不錯。