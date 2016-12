「VJ戀」分手曝光後 錦榮微博首PO說...

錦榮今早於微博PO文,祝福大家耶誕快樂。(圖擷取自「錦榮VivianDawson」的微博)



〔即時新聞/綜合報導〕天后「Jolin」蔡依林與錦榮共譜6年多的「VJ戀」,於上月協議分手,劃下句點,錦榮的臉書、微博自本月月中,就沒有再更新,今日上午8點多,錦榮又再度於微博PO文,祝賀大家耶誕節快樂,隨後也在下方,回應網友的留言。

錦榮的微博、臉書分別自12月11日、18日後,再無出現新訊息。適逢耶誕節,錦榮應景上傳裝飾華麗的耶誕樹照,樹下還擺放不少包裝精美的禮物,並寫下「Merry Christmas everyone, i hope Santa Claus has been to visit you all!祝大家聖誕節快樂,希望昨天晚上聖誕老人,有來過你們的家」。

PO文一出,湧入逾500筆留言回應,有網友看了表示,「不知道說啥好」,錦榮則回覆,「這樣說就夠」,也有人說,「希望今天有聖誕老人爬進你的煙囪」,錦榮打趣地答,「有了,起床時他還卡在那邊」,還有人替他加油打氣,「男神要開心哦」,錦榮則回,生活中的壓力,改天可以面對,反倒鼓勵粉絲,「耶誕節不管怎麼樣,大家都要開心!」似乎心情還不錯。