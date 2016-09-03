《海綿寶寶》蟹老闆生出鯨魚女兒？真相讓人噴淚

蟹老闆雖視錢如命，性格摳門，但對鯨魚女兒珍珍有求必應。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國卡通《海綿寶寶》自1999年開播至今，是不少小朋友最愛看的卡通之一，卡通角色個個擁有獨特鮮明的形象，除了主角海綿寶寶外，派大星、章魚哥以及蟹老闆都是當中的靈魂角色，這部家喻戶曉的經典卡通連載多年，相信大家一直以來都有個疑問：「為何身為螃蟹的蟹老闆，女兒卻是隻鯨魚？」而這背後的真相被公開後，更感動許多人。

為何蟹老闆的女兒不是螃蟹，而是一隻鯨魚？真相大白後感動大批網友。（翻攝自網路）

為何蟹老闆的女兒不是螃蟹，而是一隻鯨魚？其實這背後隱藏著感人的故事，《海綿寶寶》雖在美國播出多年，但在我們看到的播出版本中，並沒有多加說明關於蟹老闆女兒珍珍的背景，不過近來有網友從過去的漫畫中，揭開這多年來的疑惑。

當時蟹老闆在當兵時結識鯨魚戰友，後來鯨魚戰友不幸中彈身亡，臨死前更託付蟹老闆要好好照顧他的女兒，而當蟹老闆匆忙趕回老鯨家時，卻發現老鯨的妻子也不慎被捕鯨叉殺死，唯獨珍珍倖存，蟹老闆為保護年幼可愛的小鯨魚，因此成為珍珍的爸爸。儘管非親生女兒，但蟹老闆對珍珍視如己出，展露無限的父愛，感人真相逼哭不少網友。

蟹老闆在當兵時結識的鯨魚戰友，不幸中彈身亡，臨死前將女兒託付給蟹老闆，他的妻子則被人類所殺，後蟹老闆便收養了珍珍。（翻攝自瓜米漫說）